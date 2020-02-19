КП вспомнила, как выглядели и чем занимались звезды нулевых

Москва, 19 февраля. Звезды российского шоу-бизнеса сильно изменились со середины нулевых. Архивные фотографии 2006 года напомнили, чем занимались отечественные знаменитости 14 лет назад.

В 2006 году Алла Пугачева уже пять лет крутила роман с Максимом Галкиным, к тому моменту пара уже год жила вместе. Кроме того, примадонна ездила на гастроли с юным выпускником «Фабрики звезд-5» Майком Мироненко. Появление звезды на Славянском базаре в Витебске в компании Мироненко вызвало массу слухов о романе Пугачевой с молодым певцом. Злопыхатели отмечали, что каждый последующий фаворит звезды моложе предыдущего.

Лера Кудрявцева в 2006 году уже была известной ведущей, однако делала только первые шаги в актерской карьере. Кудрявцева приняла участие в съемках продолжения сериала «Улицы разбитых фонарей. Менты 7». Также год отметился и переменами в личной жизни звезды ― она вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова, однако вскоре этот союз распался, пишет KP.RU.

Ныне известная скандалами Анастасия Волочкова в 2006 году получила звание народной артистки Карачаево-Черкесии. Балерина выступала со своими сольными концертными программами.

Кроме того, 14 лет назад в свет вышла книга Ксении Собчак «Стильные штучки». Светская львица вела реалити-шоу «Дом-2», а в 2006 году стала главной героиней шоу «Блондинка в шоколаде» на канале МУЗ ТВ.

Еще одним обсуждаемым событием 2006 года стал роман актера, режиссера и продюсера Сергея Жигунова и актрисы Анастасии Заворотнюк. Отношения между артистами завязались на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

Ольга Бузова в 2006 года была звездой «Дома-2», где завела роман с еще одним участником скандального проекта Романом Третьяковым. Кроме того, пара вела шоу на ТНТ «Роман с Бузовой».

Евгений Петросян в 2006 году отметил свое 65-летие. Женатый на Елене Степаненко юморист 14 лет назад в последний раз появился в рейтинге Forbes.