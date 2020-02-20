День защитника Отечества 23 февраля 2020: как отдыхаем, что дарить, прикольные поздравления

Один из самых популярных российских праздников — День защитника Отечества — отмечается в России 23 февраля. Праздник является государственным также в Белоруссии и в нескольких других странах, образовавшихся на месте бывшего СССР. На остальном постсоветском пространстве празднование российского Дня защитника Отечества носит неофициальный характер, но отмечается повсеместно и широко.

На Украине и в Прибалтике с этим праздником борются с упорством, заслуживающим лучшего применения, считая его наследием «советской оккупации». Тем не менее, многие граждане этих стран, даже рискуя, продолжают чествовать защитников Отечества так, как привыкли еще с советских времен. Это же относится и к странам, где осело много выходцев из бывшего СССР, так что 23 Февраля является неофициальным праздником и для многих жителей США, и для граждан Израиля.

Как отдыхаем на 23 февраля в 2020 году

Поскольку 23 февраля приходится на воскресенье, «недогулянный» праздничный день вернут в понедельник, 24 февраля. Таким образом, в феврале 2020 года россиян ждут длинные выходные — с 22 по 24 февраля включительно, и сокращенная последняя неделя месяца. Предпраздничный рабочий день пятница, 21 февраля, будет сокращен на час.

Такая же картина будет и при отмечании Международного женского дня 8 марта. Россияне будут отдыхать три дня, с 7 по 9 марта включительно, а вторая неделя первого весеннего месяца будет сокращенной.

История и традиции праздника

День защитника Отечества исторически связан с победами Красной армии в Гражданской войне в 1917—1922 годов. Празднование было приурочено к первым победам красноармейцев над немецкими войсками под Петроградом, хотя, согласно последним исследованиям, дата 23 февраля была выбрана достаточно случайно. Тем не менее, праздник прижился и вскоре стал одним из любимых. Сегодня традиции чествовать российских воинов именно 23 февраля уже почти сто лет.

Некоторые интересные факты, связанные с этим праздником, представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Так, название праздника менялось трижды, последнее переименование относится к 1993 году. Выходным 23 февраля стало в 2002 году.

Традиции праздника тоже формировались постепенно — из сугубо воинского и ветеранского он по умолчанию стал днем всех мужчин, как защитников не только Отечества, но и своих близких, своей семьи и любимых. Поэтому, помимо воинских мероприятий, когда чествуют военнослужащих и ветеранов (как мужчин, так и женщин), 23 февраля неформально поздравляют всех мужчин — от мала до велика. Традиция широко распространена во всех учреждениях России — от детских садов до пенсионерских организаций. Естественно, женщины поздравляют мужчин и на производствах, и в офисах, и в учебных учреждениях.

Что дарить на 23 февраля

Подарок на 23 Февраля, как правило, носит символический характер, его принято делать не слишком дорогим. По данным Гильдии маркетологов, средняя стоимость подарка на мужской праздник находится в диапазоне от тысячи до полутора тысяч рублей. Впрочем, разброс цен очень велик — от 150 рублей до 150 тысяч рублей.

Самый популярный подарок — пресловутые неоднократно осмеянные носки, а также другие предметы одежды — рубашки, галстуки, нижнее белье и т. д.

На втором месте не менее банальные средства гигиены — лосьоны, наборы для бритья, туалетная вода и одеколоны.

На третьем месте по популярности — алкоголь.

Также мужчинам в этот день дарят различные гаджеты, аксессуары к ним и предметы для хобби, спорта, рыбалки и т. д.

Если все эти варианты кажутся вам неподходящими, всегда можно ограничиться подарочным сертификатом в какой-то популярный магазин с «мужским» ассортиментом.

В качестве подарка близкому человеку также уместно устроить романтический ужин дома или в ресторане, либо организовать (и оплатить) поход в модный клуб, бар и так далее.

Прикольные поздравления для мужчин с 23 Февраля

Поздравить знакомых и друзей с 23 Февраля можно при помощи прикольных SMS-сообщений. Предлагаем несколько вариантов таких поздравлений.

***

Поздравляем вас, мужчины,

С 23 Февраля!

В этот день, мы точно знаем,

Вам носки дарить нельзя!

Потому что очень скоро

Будет Женский день у нас!

Так что надо нам, бесспорно,

Хорошо поздравить вас!

Пожелаем кучу денег

И удачи вам в любви,

На работе — повышенья,

Пусть сбываются мечты!

***

Всем — по новой иномарке,

Жить без нервов и запарки,

А еще, чтоб под рукой

Кошелек бы был тугой!

Чтобы женщины любили,

Никогда бы не пилили,

Всем успехов вам без края,

Чтоб вся жизнь казалась раем!

***

С 23 Февраля!

Пусть все будет у тебя:

Иномарка из салона,

И домище чтоб с балконом,

И чтоб рядом с океаном,

Money полные карманы,

Чтобы жил ты — не тужил,

Счастлив, весел вечно был!

***

Ты хотя и не служил,

Но отличнейший мужик!

Это значит — поздравления

Заслужил и одобренье!

Будь всегда везде защитой:

Чтобы за твоей спиной —

Как за каменной стеной.

Ты мужик, оплот страны.

Таким погоны не нужны!

***

С 23 Февраля

Поздравлю, мужики!

Вам желаю каждый день

С правильной вставать ноги.

По утрам не знать похмелья,

Бодрость духа не терять,

И спокойно, и умело

Все дороги выбирать.

Получив носки в подарок,

Обнимали чтоб жену,

Чтоб надежно защищали

И семью вы, и страну!