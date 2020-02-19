Пакистан остается прибежищем террористов, несмотря на международный ультиматум

Главное условие для распространения террора — финансирование. Это настолько очевидно, что, казалось бы, тут и обсуждать нечего. Понятно, что чем больше денег вкладывают в террористическую группировку, тем она опаснее. Однако от того, что все всё понимают, проблема менее актуальной не становится.

Недавно мир столкнулся с так называемым «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) — беспрецедентно богатой террористической организацией, которая до сих пор доставляет массу неприятностей по всему миру.

Да, с одной стороны в Сирии и Ираке «халифат» разгромили. Все в неописуемом восторге, политики рвут на себе рубахи, пытаясь доказать, что именно они избавили мир от зла. И только специалисты прекрасно понимают, что на самом деле был удален лишь верхний слой. Идеология никуда не делась — террористы по-прежнему активны на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, России. За ними стоят целые государства. Об этом почти не говорят, а если и говорят, то, как правило, про Соединенные Штаты, Иран (если обвинения предъявляет Вашингтон) или Саудовскую Аравию.

Реже упоминается Турция, стоящая за «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) в Сирии. И совсем редко Пакистан. При том, что переоценить вклад Исламабада в развитие и поддержку самых кровавых террористических группировок просто невозможно.

Пакистанцы «борются с террором»

16 февраля в Париже началось важнейшее заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которое продлится до 21 числа. Основная тема встречи — оставлять ли Пакистан в «сером списке», куда он попал в 2018 году, или вносить в «черный список», от которого до сих пор его спасали Турция, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия и еще ряд ближневосточных государств.

Основная претензия к Исламабаду — финансирование террористических групп. Был выработан план действий из 27 пунктов, которые необходимо было выполнить к октябрю 2019 года.

Пакистанские власти на данный момент закрыли 14 позиций. В частности, наложили штрафы на банки, связанные с деятельностью запрещенных организаций, присвоили медресе статус школ, где ученики будут получать аттестат зрелости, запретили деятельность группировок «Сеть Хаккани» и «Джамаат уд-Дава», посадили в тюрьму пакистанского исламиста Хафиза Саида, обвиняемого Индией и Соединенными Штатами в организации терактов 2008 года в Мумбаи. Также были проведены информационно-пропагандистские мероприятия по борьбе с отмыванием денег, налажена координация между большими городами и провинцией, усилен мониторинг подозрительных финансовых операций и многое другое.

По мнению специалистов, учитывая эти достижения, Пакистан не будет помещен в «черный список», но и вряд ли сможет пока вырваться из «серого». А это, в свою очередь, не позволяет Исламабаду легко получать финансовую помощь от Евросоюза, МВФ, Всемирного и Азиатского банков.

Что происходит на самом деле

Пышные презентации своих успехов по борьбе с терроризмом вкупе с политической поддержкой со стороны Турции, Малайзии и некоторых арабских стран, позволяют Пакистану держаться на плаву.

Тем временем террористическая угроза в стране не снижается. По некоторым данным, в Пакистане продолжают активно собирать средства в террористический «общак». Это регулярно происходит в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане — беднейших провинциях на границе с Афганистаном. По сообщениям СМИ, афганский «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) также имеет крупные фонды в Пенджабе и Синде.

24 января 2020 года представитель группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» объявил, что «джихад» в Афганистане продолжается, и все правоверные мусульмане в обязательном порядке должны финансово поддерживать «муджахидов» (хорошо, что не упомянул о долге правоверных мусульманок). Местных это, разумеется, не устраивает — они и так концы с концами еле сводят. Но за отказ скидываться на «джихад» могут и убить.

«Талибан» присутствует в районах Кучлак, Кветта, Кила-Абдулла и других приграничных территориях. Там нередко взрываются мечети, находят мертвых афганских талибов. Порой даже очень высокопоставленных — недавно в Кучлаке убили брата лидера «Талибана» (запрещен в РФ) Хайбатуллы Ахундзады, который был имамом местной исламской семинарии.

Также ранее жители пакистанского Мохманда обратились с жалобой на то, что члены террористической организации «Джаиш е-Мухаммад» (борются за отделение Кашмира от Индии) собирали деньги в местных мечетях и открыто вербовали в свои ряды молодых людей. Кроме «Джаиш-е-Мухаммад» простых пакистанцев обирают десятки группировок. При этом бандиты не встречают никакого сопротивления со стороны власти.

Итого

Учитывая истощающуюся экономику и риск попадания в черный список FATF, пакистанское правительство не может позволить себе и далее поддерживать радикальные организации. Исламабад годами оберегал самых гнусных отморозков в регионе ради геополитической прибыли. Теперь террористы наносят жесточайший удар по самому Пакистану.

1 Организация запрещена на территории РФ.