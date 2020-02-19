Любовник Бузовой смеялся над ее песнями

Москва, 19 февраля. Блогер Давид Манукян до романа с певицей Ольгой Бузовой смеялся над ее песнями, уличили его в таком некрасивом поведении интернет-пользователи. В Сети появилось видео, подтверждающее хейт нового любовника звезды.

Вот уже несколько месяцев Бузова и Манукян на публику демонстрируют свои чувства. Пара признается, что очень счастлива, однако верят ей далеко не все. Некоторые до сих пор полагают, что роман знаменитостей — всего лишь грамотно продуманный и взаимовыгодный пиар-ход.

Скептикам удалось найти подтверждение своей версии. В Сети опубликовали архивный комедийный ролик, в котором Манукян откровенно высмеивает выступления Бузовой.

Например, на одних кадрах он дает подзатыльник девушке, которой понравился концерт звезды «Дома-2», а на другом вытирает кровь, пошедшую из носа при звуках ее голоса.

Отметим, что и над самим Манукяном стали смеяться в Сети из-за его многочисленных комплиментов возлюбленной. Например, недавно он назвал Бузову «королевой», а интернет-пользователи посчитали его «каблуком» и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности. По их мнению, блогер пиарится на имени звезды.

Недавно певец Егор Крид объявил о решении записать совместный клип с Манукяном, что еще больше раззадорило скептиков. Хейтеры посчитали, что блогер стал более востребованным именно благодаря отношениям с Бузовой.