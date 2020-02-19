Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Новая операция в Сирии? Анкара готова начать новую военную операцию в Сирии. Такое решительное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И это, как отметил лидер страны, вопрос времени. Повод для наступления глава государства также нашел. Мол, с Россией не удалось достичь никаких согласий, а обстановка в Идлибе накаляется. По словам Эрдогана, возможную военную операцию он уже обсудил с президентом США Дональдом Трампом. Правда, никаких деталей беседы не озвучил. Согласование шагов в Сирии с американцами — довольно странный поступок. Особенно, если учесть, что Дамаск не давал разрешения находиться на своей территории ни Анкаре, ни Вашингтону. Впрочем, в последнее время действия Турции действительно приводят в недоумение. Большая часть Идлибской зоны деэскалации сейчас захвачена террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». В этом году обстановка на территории обострилась: боевики начали атаковывать местных жителей. Урегулировать ситуацию в Идлибе — таких договоренностей ранее достигли Россия и Турция. Но Анкара в последнее время поощряет действия боевиков. И даже больше — помогает. А шаги сирийских военных Турция стала осуждать. «Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары. При этом подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Увольнение в Боткинской больнице У истории с беглыми пациентами из Боткинской больницы появилось продолжение. А если точнее, последствия. Алексея Яковлева уволили с должности главврача медучреждения. Это подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга. И произошло все из-за пациентов. Четырех человек, у которых было подозрение на коронавирус, поместили в инфекционную больницу на карантин. Все они в разгар эпидемии находились в Китае. Но, видимо, путешественники решили, что болезнь их точно миновала, и просто покинули медучреждение. Два дня назад суд решил принудительно вернуть на карантин одну из пациенток. Сегодня Фемида тоже была на стороне врачей, уже вторая петербурженка оказалась в специализированном боксе. Стоит отметить, что в России сейчас делается все, чтобы не допустить распространения коронавируса. Проверяют каждого прибывшего из стран, где есть заболевшие. А с завтрашнего дня власти нашей страны ограничат въезд граждан Китая в Россию.