Журналист Фролов призвал власти России помочь освободить захваченных в Триполи социологов

Москва, 19 февраля. Одиночный пикет за освобождение незаконно удерживаемых российских социологов поддержал журналист-транспортник Александр Фролов. Он высказался о несправедливом похищении научных сотрудников и призвал защитить их.

У посольства Ливии в Москве продолжают пикетировать люди, призывающие освободить похищенных в североафриканской стране сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Сегодня одиночную акцию поддержал журналист Александр Фролов, который также решил поддержать россиян.

По словам журналиста, в работу социологов не входило вмешательство в выборы. Это доказывал и тот факт, что ученые занимались лишь своей работой, с которой официально прибыли в Триполи, а выборы в стране никогда не проходили и не планировались. Однако это не помешало местным «властям» незаконно захватить их и поместить в неофициальную тюрьму «Митига».

«Социология — это наука, а не вмешательство в выборы, которых в Триполи давным-давно не было. За что задержан человек и уже 9 месяцев без предъявлений обвинений непонятно, и почему-то никто не спешит вмешиваться во всю эту ситуацию? Когда всякие демократически либерально настроенные граждане попадают в подобную ситуацию, почему-то быстро вмешивается и Россия, и российское правительство, и российский МИД. Здесь очень странная история», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей Александр Фролов.

Вместе с тем он добавил, что похищенных россиян необходимо немедленно освободить. Ранее пикетчики так же призывали российские власти вместе с мировым сообществом разобраться в ситуации, а также создать рабочую группу, которая сможет принять меры, чтобы россияне оказались дома.

Напомним, что Максима Шугаля и Самера Суэйфана незаконно задержали в мае 2019 года. Их похитили члены группировки RADA, подконтрольные МВД нелегитимного Правительства национального согласия. Эти боевики известны своей жестокостью — ООН обвиняет их в незаконном удержании людей с целью выкупа, пытках и убийствах. При этом против российских социологов до сих пор не выдвинули обвинений.