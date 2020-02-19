ВМС США готовятся к списанию своих крейсеров и ищут им замену

ВМС США в очередной раз готовятся проектировать корабли, способные заменить ракетные крейсера типа «Тикондерога». Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался в этой истории и пришел к выводу, что Китаю и России есть чем ответить на американские военно-морские новинки.

Визитная карточка ВМС

С начала 80-х годов прошлого века своеобразной визитной карточкой ВМС США являлись 27 крейсеров с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Тикондерога». Эти корабли с полным водоизмещением 9800 тонн каждый, в целях ускорения проектирования, а также соблюдения условий стандартизации и унификации, создавались на основе корпуса и механизмов эсминца типа «Спрюэнс». При этом «Тикондероги» получили ряд по-настоящему революционных новинок: главную энергетическую установку в виде четырех газотурбинных двигателей General Electric LM2500 общей мощностью 80 000 л. с., унифицированные корабельные установки вертикального пуска (УВП) для управляемых ракет и боевую информационно-управляющую систему «Иджис».

Как и хотелось их создателям, «Тикондероги» стали универсальными кораблями — они одинаково эффективно могли охотиться за подводными лодками, наносить мощные ракетные удары по кораблям и наземным объектам противника, а также обеспечивать ПВО авианосных и десантных соединений. После модернизации в 2000-2011 годах крейсера получили возможность применять ракеты-перехватчики RIM-161 Standard Missile 3, что превратило «Тикондероги» в элемент американской ПРО.

В общем, всем были хороши «Тикондероги», но и их ресурс оказался конечен. В 2004-2005 годах первые пять крейсеров серии были списаны. В 2017-м издание Defense News опубликовало информацию о том, что в 2020-2026 годах будут выведены из состава американского флота и отправлены на утилизацию еще 11 «Тикондерогов». Окончательно же крейсера этого типа исчезнут из состава ВМС США к середине 40-х годов XXI века. При этом следует понимать, что списание каждой «Тикондероги» вычеркивает из арсенала американского флота сразу 122 ячейки УВП, из которых можно осуществлять запуск как крылатых ракет «Томагавк», так и противолодочных управляемых ракет ASROC или зенитных управляемых ракет, включая уже упоминавшиеся RIM-161 Standard Missile 3.

С учетом этого вполне естественно, что в Пентагоне не раз задумывались о том, какие корабли в будущем смогут заменить в составе ВМС США легендарные «Тикондероги».

«Маленький паршивый кораблик»

Первоначально американцы сделали ставку на постройку сразу трех новых типов кораблей. Первый из них был обозначен как «литоральный боевой корабль» (Littoral Combat Ship) и представлял собой по исходной задумке небольшой быстроходный малозаметный «стелс»-корабль для операций в ближней морской зоне. Для действий же в дальней морской зоне предназначались типы кораблей, разрабатывавшиеся в рамках «Программы создания надводного боевого корабля XXI века» и являвшиеся чем-то вроде кораблей-арсеналов. Перспективный эсминец УРО DD-21 должен был иметь полное водоизмещение в 14000 тонн и нести до 128 УВП. Водоизмещение же перспективного крейсера УРО CG-21 «убегало» за 16000 тонн, зато он располагал бы двумя сотнями УВП. При этом DD-21 и CG-21 тоже должны были быть «стелсами», как и маленькие «литориашки» LCS.

Дальше у янки все получилось в четком соответствии с русской поговоркой: «гладко было на бумаге, да забыли про коряги».

Во-первых, командование не смогло выбрать какой-то один вариант из предложенных на конкурс проектов LCT, поэтому «литориашки» стали строить по двум проектам сразу, что существенно удорожило постройку запланированной серии из шести десятков LCS.

Во-вторых, небольшие размеры LCS не позволили разместить на этих кораблях достаточно мощное вооружение, поэтому флотские остряки стали расшифровывать аббревиатуру LCS, как Little Crappy Ship — «маленький паршивый кораблик».

В-третьих, тактико-технические характеристики первых четырех LCS, а также качество их постройки оказались столь низкими, что янки решили эти совсем новые корабли быстрее списать.

В-четвертых, в условиях окончания «холодной войны» Пентагон отказался от постройки крейсеров УРО типа CG-21, а финансирование проекта эсминца УРО типа DD-21 оказалось урезанным на 50%. Чтобы сохранить приемлемый уровень заложенных в проект новаций («стелс»-технологии, артустановка с активно-реактивными снарядами и так далее), а также предполагаемое к закладке количество эсминцев (более 30 единиц), проектировщики серьезно урезали характеристики перспективного эсминца. Таким образом, перспективный эсминец УРО, получивший название «Зумволт», при полном водоизмещении в 14797 тонн нес всего 80 ракет. На фоне вдвое меньшей «Тикондероги» это было, прямо скажем, не густо.

В-пятых, стоимость постройки «Зумволтов» оказалась столь фантастической, что к началу 2019 года Штаты сумели спустить на воду лишь три таких эсминца УРО, после чего крепко задумались, а нужно ли вообще строить подобные корабли? Ведь при стоимости постройки первой тройки «Зумвольтов» в 12,73 миллиарда долларов эти корабли по своему ударному потенциалу в 240 ракет уступали двум «Тикондерогам» (244 ракеты), имевшим куда меньшие размеры и стоившим всего пару миллиардов долларов!

В-шестых вышеописанные «творческие» метания Пентагона не только полностью нарушили жестко соблюдаемые при проектировании и постройке «Тикондерог» принципы стандартизации и унификации, но и не позволили создать корабли, которые хотя бы в теории могли бы послужить полноценной заменой универсальных «Тикондерог».

Поживем — увидим

Последнюю проблему американские адмиралы попытались решить наращиванием в составе ВМС США других носителей крылатых ракет — эсминцев УРО типа «Арли Берк» и атомных подводных лодок. Но это был явный паллиатив. Американскому флоту определенно был нужен новый тип крейсеров УРО — столь же эффективный и универсальный, как «Тикондероги», спроектированный с учетом требований стандартизации и унификации, а также более дешевый, чем монструозный «Зумвольт».

О том, что к подобному выводу пришли и в Пентагоне, свидетельствует недавняя публикация американского военного издания Military Watch Magazine. Согласно опубликованной этим изданием информации, грядущее списание «Тикондерог», технические недостатки LCS, а также провал программы строительства большой серии «Зумвольтов», могут поставить надводные группировки ВМС США в невыгодное положение по отношению к наращивающим свой потенциал надводным силам ВМФ Китая и России.

Китайцы пополняют корабельный состав своего флота большими эсминцами УРО (фактически — крейсерами) типа 055, а в России на основе уже строящейся серии фрегатов типа «Адмирал Горшков» проектируется увеличенная версия фрегата УРО проекта 22350М. По ряду характеристик эти корабли, по мнению авторов военного издания Military Watch Magazine, не только не уступают американским «Беркам», но и заметно превосходят данные эсминцы УРО ВМС США.

Согласно программе проектирования «тяжелого надводного боевого корабля нового поколения» (Next generation heavy surface combat ship), лучшим выходом из складывающейся ситуации американцам видится создание нового надводного корабля крейсерского класса. В рамках рассчитанной на пять лет программы, ВМС США хотели бы получить проект нового крейсера УРО, в котором на новом техническом уровне была бы по максимуму реализована идеология крейсеров УРО предыдущего поколения. При этом речь ни в коем случае не идет о попытке создания новой надводной «Звезды Смерти» а ля «Зумвольт». Нужен проект новой «рабочей лошадки» флота – такой же надежной, универсальной и дешевой, как «Тикондерога».

На проектирование подобного корабля американские адмиралы запрашивают 46,45 млн долларов в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года), и около 150 млн долларов в 2022 финансовом году.

Получится ли теперь у ВМС США достаточно оперативно обрести достойную замену «Тикондерогам»? Чисто интуитивно хочется ответить, что да. Однако, как мы видим по истории с «маленькими паршивыми корабликами» и «Зумвольтами», задачка не так проста, как может показаться. Поэтому единственным правильным ответом на вопрос о скорой замене «Тикондерогам» будет «Поживем — увидим».

Чем ответит на появление у американцев новой реинкарнации «Тикондерог» Китай, понятно — нарастит в составе ВМС КНР количество своих «типов 055». Возможно, в Пекине постараются создать еще более мощный корабль, который уже не будет прятаться за вывеской «эсминец», а сразу будет честно значиться крейсером УРО.

Чем ответит на нью-«Тикондероги» Россия? Первый вариант по многим причинам почти фантастический — проектированием и началом постройки давно анонсированных эсминцев УРО (фактически — крейсеров) проекта 23560, известных так же под шифром «Лидер». Второй вариант куда более реалистичный — форсированием постройки фрегатов УРО проекта 22350М, а также скорейшим принятием на вооружение давно разрабатываемой гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», способной, если верить заявленным характеристикам, проходить сквозь ПВО и ПРО кораблей ВМС США, как раскаленный нож сквозь масло.

В общем, и КНР и России есть чем ответить на появление новых американских крейсеров УРО. Если, конечно, те действительно будут построены.