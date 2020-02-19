Донбасс сегодня: армия Украины утюжит республики, американцы «трусят» передовые части ВСУ

Донбасс, 19 февраля. В ЛНР и ДНР подсчитали количество повреждений, полученных в результате вчерашнего обстрела ВСУ. Представители военного атташе из Вашингтона проводят проверки украинских частей в зоне ООС. Военная полиция Украины фиксирует рост хищений и нецелевых списаний военного имущества, массовых небоевых потерь в рядах ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки войска Киева активизировали обстрелы народных республик по всем направлениям и нарушили режим прекращения огня 29 раз: 18 в ДНР и 11 в ЛНР. Результатами обстрелов стали многочисленные повреждения и разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, в ЛНР ранен гражданский.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР корреспонденту ФАН рассказали, что в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, отдавшего приказ обстрелять поселок Зайцево, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Всего разрушены семь домостроений, два гаража, автомобиль и хозпостройка частного домовладения. На Мариупольском направлении украинские силовики открыли огонь с применением 82-мм миномета по населенным пунктам Саханка, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко и Коминтерново. Поселки полностью обесточены.

В ЛНР под огнем армии Киева оказались населенные пункты Голубовское, Донецкий, Смелое, Сокольники, Березовское. Всего повреждено 14 домостроений, осколками мины ранен мужчина 1965 года рождения. Из-за порыва линий электропередач без света остались поселки Марьевка, Золотое, Голубовское и Донецкий. Украинские силовики применили 152-мм и 122-мм артиллерию и тяжелые 120-мм минометы.

В Генпрокуратуре ЛНР корреспонденту ФАН рассказали, что следователи продолжают сбор сведений и доказательств причастности украинских силовиков к обстрелам, а также проверяют информацию о причастности десантников 46-й бригады ВСУ к нанесению ударов по населенным пунктам республики. Вся информация приобщается следователями к ранее возбужденным делам по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

«Коммунист» рассказал, как США проводят в ВСУ проверки

Новой интересной информацией с корреспондентом ФАН поделился полковник Народной милиции ЛНР в запасе, а ныне помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным «Коммунист». Он рассказал, что представители посольства США активно проверяют украинские части на предмет наличия на складах зарубежного вооружения и материального имущества, переданного в качестве военной помощи Украине.

Представители комиссии одновременно проверили 28-ю, 58-ю, 59-ю, 92-ю бригады ВСУ. Проверяющие из аппарата атташе Вашингтона не сидели в штабах частей, а поприсутствовали на всех ротных опорных пунктах. Коммунист пообещал, что после сверки поступившей информации обязательно расскажет о выводах зарубежной комиссии.

Военная полиция ВСУ расследует факты хищений в армии

Виталий Киселев также рассказал, что украинская военная служба правопорядка (ВСП ВСУ), работающая в зоне проведения силовой операции, трудится на износ, готовясь к дальнейшим проверкам зарубежных делегаций. Сейчас в расследовании ВСП находится множество возбужденных уголовных дел по фактам краж, нецелевых списаний и незаконного вывоза личным составом ВСУ горюче-смазочных материалов, боеприпасов и оружия. Ситуацию обостряют многочисленные факты убийств и самоубийств военнослужащих, сбыт и употребление наркотиков личным составом.

Чем больше военная полиция добудет доказательств, возбудит и отправит в суд уголовных дел, тем достойнее будет выглядеть украинская армия в глазах иностранных кураторов. Помощник министра привел украинские цифры официальных небоевых потерь ВСУ в зоне ООС — 54 бойца только за январь текущего года. При этом шесть человек проходят как самоубийцы, а 48 — как травмированные. Из этого количества людей можно составить два взвода, только теперь они не могут воевать и поддерживать гордое звание «сильнейшей армии Европы», заключил Коммунист.