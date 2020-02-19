СК РФ заинтересовался бабушкой в Красноярске, таскавшей ребенка на поводке

Красноярск, 19 февраля. Пожилая женщина в Красноярске протащила на поводке по асфальту плачущего ребенка. Инцидент попал на видео.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, начата доследственная проверка после появления ролика. Правоохранители устанавливают личность женщины на видео.

Ролик опубликовал красноярский телеканал ТВК. Пользователи раскритиковали такое отношение к ребенку. Они считают, что настолько грубое обращение нельзя допускать даже по отношению к собаке.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии забыла двухлетнего ребенка в сугробе. Малыша спасли прохожие, его доставили в больницу с обморожением рук и ног.