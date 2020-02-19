Дзюба сравнил Бузову с танком

Москва, 19 февраля. Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба выразил свое мнение о певице и звезде шоу «Дом-2» Ольге Бузовой.

В интервью для YouTube-канала блогера Гены Миллера Дзюба рассказал, какие ассоциации у него вызывает то или иное слово, либо личность. Среди предложенных ему вариантов была Бузова.

Дзюба признался, что знаменитость порой вызывает у него недоумение, но он все же отдает ей должное. Певицу он сравнил с танком.

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает», — сказал футболист.

Затем Дзюбе предложили высказать свои ассоциации к словам «жена», «мама», «папа». Супруга для спортсмена — тыл, он очень ее ценит и старается часто не показывать на публике.

Маму он назвал главным человеком в жизни, отец тоже немало для него сделал и дал множество советов, которые помогли футболисту на жизненном пути.

Ранее о Бузовой высказался известный модельер Янис Чамалиди. Он заявил, что у одной из самых популярных ныне представительниц отечественного шоу-бизнеса абсолютно нет вкуса. Звезда, по мнению модельера, наряжается так, как велит ей ее личная система ценностей.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) и издание «Спорт-Экспресс» назвали Дзюбу лучшим игроком 2019 года.