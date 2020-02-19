Признавшаяся в покупке голосов для дочери Алсу расплакалась перед Собчак

Москва, 19 февраля. Певица Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой в финальном голосовании на шоу «Голос. Дети». После заявления в интервью Ксении Собчак звезда расплакалась.

Алсу стала гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Ключевой темой интервью стал скандал с дочерью Алсу, разгоревшийся из-за итогов шоу «Голос».

«Ксюш, я признаюсь. Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», ― заявила певица.

Собчак поинтересовалась, что было самым болезненным в скандале, в центре которого оказалась дочь певицы. Алсу не смогла сдержать слез и разрыдалась.

«Самая моя большая боль во всей этой ситуации — та боль, которую я не нарочно причинила своему ребенку. Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею», ― добавила певица.

При этом звезда заявила, что не нарушала правила конкурса и голоса покупали все участники шоу, так как каждая СМС была платной.

«Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Мы попросили всех наших друзей и родственников», ― объяснила певица.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными». Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие звезды. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу. В ходе спецвыпуска награды получили все участники финала шестого сезона шоу.