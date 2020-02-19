Певица Елена Путина рассказала о «совершеннолетнем» российско-финском проекте

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей прошла пресс-конференция, посвященная взаимоотношениям России и Финляндии. В кулуарах мероприятия корреспондент ФАН побеседовала с одной из участниц дискуссии — певицей, руководителем международного проекта «Наш романс. Диалог культур», председателем общественной организации Romance Music Association (Финляндия) Еленой Путиной.

Елена Путина родилась в Ленинграде, окончила знаменитую музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории. Начала творческую карьеру в СССР, с 1989 года постоянно живет в Финляндии. В 1993 году по инициативе Елены в Финляндии был создан музыкальный ансамбль, который положил начало ее совместным российско-финским проектам.

«Россия — это как родители, а Финляндия — мой дом»

Вот как Елена Путина говорит о своих внутренних взаимоотношениях с Россией и Финляндией:

«Я всегда говорю, как бы пафосно это ни звучало, что моя страна — Россия — это для меня как родители. Конечно, Петербург — мой любимый родной город, и это навсегда. Я не финка и финкой никогда не собираюсь быть. Но Финляндия — это мой дом».

Елена постоянно живет в приграничной Иматре, но из-за плотного гастрольного графика дома бывает нечасто.

«Но, когда оказываешься дома, — за окном лес, птицы поют, и это замечательно», — говорит она.

«Совершеннолетний» проект

В начале 2000-х Елена Путина основала и возглавила музыкальный проект «Наш романс. Диалог культур». За эти годы «Диалог культур» превратится в крупнейший международный проект, который является общим детищем России и Финляндии и неизменно поддерживается правительствами и парламентами обеих стран.

«Совместный проект «Наш романс. Диалог культур» вошел в свое совершеннолетние — в этом году ему исполняется 18 лет», — говорит Елена.

Цель проекта — налаживанию культурных связей и развитие международного сотрудничества во всех сферах, в том числе в экономической, политической, социальной, рассказала собеседница ФАН. Проект реализует финская общественная организация Romance Music Association, которую создала и возглавляет Елена Путина.

По ее словам, сегодня это уже не только российско-финский проект, к программе присоединились Эстония, Германия, Латвия, Нидерланды.

«Я, как представитель музыкального жанра, могу без преувеличения сказать, что нам удалось создать уникальную историю, — говорит Елена. — Не очень люблю слово «звезды», звезды на небе, — но в нашем проекте участвуют самые лучшие, самые популярные артисты и коллективы мирового уровня».

По словам Елены Путиной, аудитория ее проекта в Финляндии — это на 99% финны, которые хотят приобщиться к русской культуре и ради этого готовы в том числе учить русский язык. В гала-концертах, которые постоянно проводятся в рамках «Диалога культур», принимают участие выдающиеся артисты, как российские, так и финские, а также лучшие музыкальные коллективы.

Финляндия и Россия стали ближе

По словам Елены, в последние годы она практически не ощущает расстояний между Россией и Финляндией, во многом благодаря поезду «Аллегро», который идет от Петербурга до Хельсинки 3,5 часа, а до Иматры, где она живет, — всего полтора часа.

«У меня очень серьезный гастрольный график, и поезд очень экономит время. Могу утром приехать в Петербург, сделать все необходимые дела, а вечером вернуться домой. Это очень удобно — сообщение между нашими странами стало значительно лучше и проще», — говорит она.

На вопрос, не напрягает ли финнов такая открытость их страны, Елена ответила:

«Все люди, конечно, разные, кому-то это, естественно, может не очень нравится, но я с негативом не сталкивалась».

По ее мнению, чем теснее контакты, тем лучше для обеих стран.

«Мы соседи, но, к сожалению, абсолютно не знаем друг друга, кроме каких-то мировых имен, — говорит она. — А в этой маленькой стране Финляндии есть замечательные музыканты высочайшего международного уровня: дирижеры, скрипачи, лучшие в Скандинавии оркестры, —там очень богатая культурная жизнь».

По ее словам, петербургский зритель был поражен качеством финской музыки и уровнем исполнительства.

«Очень советую всем поближе познакомиться с этой страной — Финляндией — чему способствует наш проект», — говорит она.

Финская система образования

Ответила Елена Путина и на вопрос о финской системе образования, о которой много пишут, в основном с положительными оценками.

«Знаю, что финская система образования по разным рейтингам оценивается очень высоко, но у меня тут есть личное мнение. Система выстроена таким образом, что до третьего класса оценок вообще не ставят, и пока ученики доходят до старших классов, это такой облегченный вариант образования. А в старших классах все построено на самостоятельности — нет постоянного контроля, и, если ты не можешь сам организоваться, бываю сложности. Это мое ощущение», — говорит она.

Тем не менее, сын Елены, родившийся и выросший в Финляндии, благодаря этой системе преуспел: закончил школу, языковую гимназию, где среди прочих языков преподавался и русский, а затем нашел себя в творчестве — стал скульптором-стеклодувом, работающим в уникальном жанре.

«Чем хороша финская школа, это тем, что там всегда стремятся к тому, чтобы ученики нашли себя. Это поддерживали и в школе, и мы, конечно, тоже в нем поддерживали», — рассказала Елена.

Тайна фамилии

На вопрос, есть ли у Елены Путиной что-то общее с президентом РФ, собеседница ФАН ответила: