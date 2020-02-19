В России придумали новый вид наказания за нарушение ПДД

Москва, 19 февраля. Заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов предложил ввести в России систему штрафных баллов для водителей, нарушающих ПДД.

По его словам, штрафы дисциплинируют автомобилистов, однако это не является панацеей. Чернов уверен, что аварии будут происходить, даже если поднять штраф до миллиона рублей. Ситуация на дорогах исправится только, когда нарушение правил будет приводит к более серьезным последствиям, уверен эксперт. Например, к конфискации автомобиля.

«Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно», — отметил Чернов.

Ранее сообщалось, что штрафы за парковку на газоне могут внести в КоАП. Член Комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова обратила внимание на то, что российское законодательство сегодня предусматривает штраф за парковку на тротуаре, но не за парковку на газоне или на детской площадке.