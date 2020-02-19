Сирия, 19 февраля. Теракт на севере Хасаки. Двое гражданских подорвались в Дейр-эз-Зоре на мине террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по опорным пунктам на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», предприняли попытку продвинуться к холму Мустафа.

Армия Турции и союзные силы: направила колонну военной техники на юг Идлиба, где строят новые укрепления.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: якобы отбросила наступление сирийской армии на юге Идлиба к начальным позициям.

«Сирийская национальная армия» (СНА): заявила об обстреле позиций армии на юге Алеппо в результате которого были повреждены два танка и БМП.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской национальной армии» заявили об уничтожении в результате ракетного обстрела двух танков и одной БМП сирийской армии в районе деревни Шейх-Акиль, как передает агентство Jisr TV. Информации о жертвах среди экипажа не поступало.

Источник также передает, что к западу от поселка Даррат-Изза подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь из РСЗО по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Боевики предприняли безуспешную попытку атаки на укрепления САА. Авиация ВВС Сирии совершила вылет в предместья деревни Кафр-Нуран, где с воздуха были сброшены бомбы на опорные пункты вооруженных группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри прибыл с конвоем высокопоставленных членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районы курдского «самоуправления». По данным агентства Rojava Network, спецпосланник обсудил с командованием SDF последние события в Сирии и дальнейшее проведение совместных с силами международной коалиции во главе с США операций по выявлению и ликвидации остатков «Исламского государства».

Два мирных жителя поселка Ас-Суса подорвались на мине, оставленной террористами «Исламского государства». Как сообщает агентство Deir Ezzor, мужчины вывозили мусор в окрестности поселка, где и нашли взрывной снаряд. Оба выжили, но получили тяжелые ранения и ожоги. Отметим, что поселок Ас-Суса перешел под контроль курдских боевиков осенью 2018 года, однако остатки боеприпасов и мин-ловушек террористов «Исламского государства» обнаруживают до сих пор, так как SDF не проводили работы по разминированию должны образом. От халатности оккупантов страдают по большей части мирные жители.

Провинция Идлиб

По данным оппозиционного портала Step News, что в районе поселка Ракая-Саджна ВВС Сирии открыли огонь по местам дислокации боевиков «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и разрушили укрепленные районы противника. По информации, предоставленной самими боевиками, правительственные силы предприняли попытку штурма холма Мустафа к востоку от Идлиба, но не смогли продвинуться и понесли потери в военной технике и живой силе, вернувшись к прежним позициям. Достоверность заявлений боевиков пока ничем не подтверждена.

Конвои турецкой армии продолжают прибывать на юг провинции. По данным, предоставленным источником в сети Twitter (@mohmad_rasheed), турецкая армия возводит укрепления у деревни Мамбаль. Позже в район прибыла колонна военной техники и бульдозеров.

Провинция Хасака

У КПП в городе Рас-аль-Айн взорвался автомобиль. Как передает агентство Alk Habour, теракт произошел в зоне контроля протурецких сил. Мирные жители не пострадали, атака неизвестных нанесла только незначительный материальный ущерб зданию. Прибывшие на место силы внутренней безопасности «Сирийской национальной армии» установили, что причиной взрыва была самодельная бомба. В установке взрывчатки подозревают курдских боевиков, которые аналогичным образом 13 февраля подорвали автомобиль в Тель-Абъяде. 30 января установленная боевиками в окрестностях города мина убила двух членов СНА.

1 Организация запрещена на территории РФ.