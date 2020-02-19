Как Навальный стал чипсовым королем на час

Члены так называемой «Команды Навального», основателя и главы НКО и иностранного агента «Фонд борьбы с коррупцией», судя по всему, создали в Twitter фейковый аккаунт чипсового бренда Lay’s и выдали его за официальный.

На данном аккаунте под названием «Lay's Россия» ранее появилось сообщение, которое означало буквально следующее: «Аватарку того, чей комментарий наберет больше всего отметок «Нравится», поставим себе на аватарку на час». Одним из первых отреагировала «Команда Навального» — и стала чипсовым королем на час.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием в корпорацию PepsiCo, которой принадлежит компания-производитель чипсов Frito-Lay. Мы поинтересовались, почему на аватарке Lay’s стоит логотип «Команды Навального». Причем не один час, как того требовали условия «конкурса», а куда более долгий срок. Да она, на самом деле, и сейчас там.

Глава пресс-службы PepsiCo Светлана Хабарова в своем ответе нам ограничилась всего одной, но емкой и все объясняющей фразой: «К бренду Lay’s данный аккаунт не имеет отношения».

После этого мы решили чуть внимательнее присмотреться к «чипсовому» аккаунту в Twitter. Так, обнаружилось, что он был создан только в феврале текущего года (хотя самому бренду уже 88 лет) — под девизом «Немножко мемчиков, немножко воздуха». И первое сообщение там («Твиттер, привет!») было опубликовано 16-го числа.

Скажем честно, нас немного смутило то, что под вышеупомянутым девизом и рядом с датой регистрации значится гиперссылка на официальный сайт Lay's. Но в нижнем правом углу портала имеются гиперссылки на официальные группы бренда в социальных сетях. Их три — на Facebook, во «ВКонтакте» и на YouTube. Никакого Twitter тут и в помине нет.

Вероятнее всего, навальнисты несколько дней назад сами создали фейковый аккаунт «на базе» всемирного бренда, чтобы потом объявить там некий конкурс и, соответственно, «выиграть» его. Вопрос только — зачем? Чтобы таким вот топорным и колхозным образом хайпануть и снова привлечь к себе всеобщее внимание? Или они все очень сильно любят чипсы?

Кстати, интересно было бы узнать, что теперь планирует предпринимать (и планирует ли вообще) по этому поводу корпорация PepsiCo? От ответа на этот вопрос в ее пресс-службе уклонились.

Напомним, на аккаунте под названием «Lay's Россия» ранее появилось сообщение такого содержания: «Аву того, чей коммент наберет больше всего лайков, поставим себе на аву на час» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ФАН). Говоря чуть более простым и понятным языком, это означало буквально следующее: «Аватарку того, чей комментарий наберет больше всего отметок «Нравится», поставим себе на аватарку на час».

Одной из первых на этот пост «отреагировала» «Команда Навального»: «Опа, мы участвуем». На что из Lay's им тут же «ответили»: О мой бог ты (Навальный. — Прим. ФАН) тоже тут».

Легко можно догадаться, что необходимое условие «выполнили» именно навальнисты. И логотип ФБК занял «почетное место» в аватарке лживого аккаунта Lay's.

Об этом факте поспешили написать некоторые средства массовой информации, даже, в том числе, из широко известных. Потом, правда, эта новость была в пожарном, надо полагать, порядке удалена... И понятно же, почему — фейк же!

А вот сетевое издание «Открытые медиа», принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, наоборот, даже и не думало скрывать своего восторга по этому поводу: «Производитель чипсов Lay’s в своем аккаунте в Твиттере поставил на аватар логотип «Команды Навального».

Более того, этот медиапроект, который зарегистрирован в Эстонии, даже сумел «весьма оперативно» взять комментарий у главного редактора «Команды Навального» Владимира Беломытцева, опубликованный в Telegram.