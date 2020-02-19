Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов отпраздновать День защитника Отечества в своем пресс-центре

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин», которая пройдет в четверг, 20 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Праздник зародился еще в СССР: тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник «День Советской армии и Военно-морского флота». После того как распался СССР, его по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран бывшего Союза. Кроме того, это неофициальный день представителей сильной половины человечества, в ходе которого женщины поздравляют своих близких мужчин.

20 февраля в медиацентре «Патриот» пройдет праздничное мероприятие, в ходе которого известные российские мужчины расскажут о своем отношении к армии, поделятся удивительными историями из армейской жизни, разберут автомат на скорость и совершат еще множество непростых действий, подчеркивающих их мужественность и причастность к защите Отечества.

Гости мероприятия:

— Виталий Милонов, депутат Государственной думы РФ;

— Олег Смакотин, депутат МО «Екатерингофский»;

— Иван Краско, актер;

— Евгений Савенко , член межрегионального-патриотического движения «Гвардия»;

— Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга;

— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ;

— Вячеслав Громов , президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение»;

— Георгий Штиль, актер;

— Андрей Сороквашин, член штаба и попечительского совета Суворовского училища;

— Евгений Дятлов, актер театра и кино, исполнитель романсов, музыкант.

Сценарий мероприятия

14.00 Представление гостей.

Модератор объявляет о конкурсе – читатели ФАН в реальном времени в ходе онлайн голосования выберут лучшего, по их мнению, гостя ФАН, который лучше всех справится с армейскими трудностями.

14.05 Военно-прикладная демонстрация от Федерации военно-прикладного спорта «Морской десант»:

— Мастер-класс по разборке и сборке АК-103;

— Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи;

— Мастер-класс по ножевому бою.

14.15 Конкурс армейских баек «Минутка».

За 60 секунд гостям нужно рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с армией.

14.25 Конкурс по сборке/разборке автомата Калашникова среди гостей.

14.35 Видеоконкурс «Угадай, кто служил».

Гостям предстоит по фотографиям известных людей на экране угадать, кто из них служил в армии.

14.55 Вопросы журналистов.

15.15 Общение в кулуарах.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.