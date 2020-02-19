Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов отпраздновать День защитника Отечества в своем пресс-центре

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин», которая пройдет в четверг, 20 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Праздник зародился еще в СССР: тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник «День Советской армии и Военно-морского флота». После того как распался СССР, его по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран бывшего Союза. Кроме того, это неофициальный день представителей сильной половины человечества, в ходе которого женщины поздравляют своих близких мужчин.
20 февраля в медиацентре «Патриот» пройдет праздничное мероприятие, в ходе которого известные российские мужчины расскажут о своем отношении к армии, поделятся удивительными историями из армейской жизни, разберут автомат на скорость и совершат еще множество непростых действий, подчеркивающих их мужественность и причастность к защите Отечества.
Гости мероприятия:
— Виталий Милонов, депутат Государственной думы РФ;
— Олег Смакотин, депутат МО «Екатерингофский»;
— Иван Краско, актер;
— Евгений Савенко , член межрегионального-патриотического движения «Гвардия»;
— Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ;
— Вячеслав Громов , президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение»;
— Георгий Штиль, актер;
— Андрей Сороквашин, член штаба и попечительского совета Суворовского училища;
— Евгений Дятлов, актер театра и кино, исполнитель романсов, музыкант.
Сценарий мероприятия
14.00 Представление гостей.
Модератор объявляет о конкурсе – читатели ФАН в реальном времени в ходе онлайн голосования выберут лучшего, по их мнению, гостя ФАН, который лучше всех справится с армейскими трудностями.
14.05 Военно-прикладная демонстрация от Федерации военно-прикладного спорта «Морской десант»:
— Мастер-класс по разборке и сборке АК-103;
— Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи;
— Мастер-класс по ножевому бою.
14.15 Конкурс армейских баек «Минутка».
За 60 секунд гостям нужно рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с армией.
14.25 Конкурс по сборке/разборке автомата Калашникова среди гостей.
14.35 Видеоконкурс «Угадай, кто служил».
Гостям предстоит по фотографиям известных людей на экране угадать, кто из них служил в армии.
14.55 Вопросы журналистов.
15.15 Общение в кулуарах.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. presscenter@mediapatriot.ru Телефон: 8 (963) 231-53-16
Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.