«Россия 24» объяснила странные сообщение в бегущей строке

Москва, 19 февраля. Зрители телеканала «Россия 24» обратили внимание на необычные сообщения в бегущей строке, где вместо новостей появлялись строчки из песен Юрия Антонова. Снимки телевизоров с нехарактерным текстовым содержанием внизу экрана они опубликовали в социальных сетях.

Многие телезрители такому явлению удивились и приняли его за ошибку сотрудников, однако оказалось, что на канале решили устроить специальную акцию по случаю 75-летия певца. В среду, 19 февраля, он отмечает юбилей.

«Странные сообщения» в бегущей строке на канале «Россия 24» оказались поздравлением Юрия Антонова с 75-летием.»

А вот это правильно!Присоединяюсь к поздравлениям, Антонов великий мелодист,человек-эпоха. pic.twitter.com/HAfo9FS1jf — Andrew Lednev (@Andrey_Ld) February 19, 2020

Главный редактор «России 24» Евгений Бекасов подтвердил Telegram-проекту «Подъем», что таким образом телеканал решил поздравить композитора с днем рождения.

«У Юрия Антонова юбилей. Это великий певец. Поэтому мы устроили такую акцию», — объяснил он.

Бекасов добавил, что строки из песен появляются не хаотично, а с определенной периодичностью — каждое пятое сообщение. По его словам, акция продлится весь день и завершится в ночь на 20 февраля.

Юрий Антонов имеет звание народного артиста России и известен такими песнями, как «Крыша дома твоего», «На улице Каштановой», «20 лет спустя», «Не умирай, любовь».

В свой праздник российский музыкант нелестно высказался о современных исполнителях. Он заявил, что самобытных певцов сегодня «днем с огнем не сыщешь» и обратил внимание на то, что у них нет оригинальных и новых мелодий из-за практически идентичных аранжировок.