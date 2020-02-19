ЛНР назвала цель провокации ВСУ в Донбассе

Луганск, 19 февраля. Украинские власти устроили очередной обстрел в Донбассе, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН, на котором планировалось обсудить выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом в среду заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Основной задачей был срыв вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, либо создание факта, позволившего обвинить народные республики в срыве действующего перемирия», — отметил он.

Второй задачей, по словам Лещенко, было переключение внимания украинцев с внутренних проблем страны на Донбасс. Начальник управления Народной милиции считает, что подобным образом Киев пытается снизить градус социального напряжения, который возрос из-за дорожающих тарифов ЖКХ и давления националистов на власть.

Накануне украинские СМИ сообщили о том, что армия ЛНР якобы попыталась захватить серую зону Донбасса. В Луганске же сообщили совершенно иную версию развития событий. По словам представителей Народной милиции, украинские диверсанты нарвались на мину, а их товарищи устроили массированный артобстрел населенных пунктов ЛНР, чтобы прикрыть эвакуацию погибших и раненых бойцов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО, на котором была принята стратегия нацбезопасности. Она утверждает, что наступление мира в Донбассе возможно только в случае возвращения территорий. Примечательно, что Минские соглашения и так предполагают возвращение неподконтрольных территорий Донбасса под юрисдикцию Киева. Однако для этого Украина должна объявить амнистию и дать региону особый статус. С 2015 года, когда был принят «Минск-2», украинская сторона не выполнила ни один из пунктов документа.