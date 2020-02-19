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Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года: кому положена, на сколько

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Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года: кому положена, на сколько

Свыше четырех миллионов россиян с 1 апреля начнут получать повышенные пенсии. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Как сообщил в среду министр труда и соцзащиты Антон Котяков, с 1 апреля 2020 года в России произойдет индексация социальных пенсий на 6,1 процента. На эти цели до конца года будет потрачено 21,7 миллиарда рублей. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минтруда РФ.

Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года: кому положена, на сколько

По словам Котякова, коэффициент индексации, в три раза превышающий прошлогодний (2,1% в 2019 году), установлен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году.

Получателями социальной пенсии являются россияне, которые не заработали стаж, нужный для оформления страховой пенсии. Отметим, что вместе с социальными пенсиями с 1 апреля вырастут пенсии участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и других категорий граждан. Всего индексация затронет четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий.

Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года: кому положена, на сколько

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