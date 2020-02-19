Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года: кому положена, на сколько

Свыше четырех миллионов россиян с 1 апреля начнут получать повышенные пенсии. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Как сообщил в среду министр труда и соцзащиты Антон Котяков, с 1 апреля 2020 года в России произойдет индексация социальных пенсий на 6,1 процента. На эти цели до конца года будет потрачено 21,7 миллиарда рублей. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минтруда РФ.

По словам Котякова, коэффициент индексации, в три раза превышающий прошлогодний (2,1% в 2019 году), установлен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году.

Получателями социальной пенсии являются россияне, которые не заработали стаж, нужный для оформления страховой пенсии. Отметим, что вместе с социальными пенсиями с 1 апреля вырастут пенсии участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и других категорий граждан. Всего индексация затронет четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий.