Профильный комитет поддержал поправку о праве президента распустить Госдуму

Москва, 19 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки к Конституции РФ о роспуске Госдумы президентом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно первой поправке, после трехкратного отклонения кандидатур председателя правительства Госдумой президент назначает премьера и «вправе» распустить нижнюю палату парламента.

«Здесь он вправе (не обязан как сейчас.— Прим. ФАН) распустить Думу или не распускать», — пояснил глава комитета Павел Крашенинников.

Право на роспуск Госдумы появится у главы государства и при отклонении кандидатур членов правительства.

«Государственная дума будет утверждать членов кабинета министров, за исключением силовиков. Что делать, если Государственная дума не назначает членов правительства? Один раз отклонила, второй раз, третий раз. Предлагается норма: если более одной трети членов правительства отклонено, то президент в данном случае вправе назначить членов правительства распустить Государственную думу», — рассказал Крашенинников.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.