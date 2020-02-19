Брежнева оторвалась на вечеринке в новом амплуа

Москва, 19 февраля. Российская певица Вера Брежнева показала себя в новом амплуа на вечеринке по случаю своего дня рождения. Звезда устроила праздник «в узком кругу коллектива», где выступила диджеем.

Брежнева отпраздновала свое 38-летие в кругу близких на горнолыжном курорте в Италии. Праздник получился семейным, возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе рассказала, что собрала на торжество всех сестер.

Вернувшись в Москву, экс-солистка «ВИА Гры» решила продолжить празднование и закатила вечеринку для близких друзей. Брежнева лично устроилась за диджейским пультом и представила гостям свой плейлист. На опубликованных в Instagram кадрах певица отрывается под песню «Блестящих» под названием «А я все летала».

«После моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его еще раз в узком кругу коллектива», ― рассказала Брежнева.

Певица добавила, что устроить вечеринку ее побудила быстротечность жизни и желание получать от нее удовольствие.

«Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали», ― добавила певица.

Ранее Брежневу поздравила с днем рождения скандальный блогер Лена Миро. Она опубликовала в Instagram весьма творческую поздравительную открытку ― блогер нарисовала «букет» из шести разноцветных цветков. Однако блогер не обошлась без колкостей и напомнила певице, что она уже отмечала свое 38-летие. Миро раскрыла настоящий возраст звезды.