Борисова хочет на детекторе лжи проверить «колдовство» Ханги

Москва, 19 февраля. Телеведущая Дана Борисова обвинила бывшую коллегу по шоу «Принцип домино» Елену Хангу в колдовстве и захотела проверить ее «сверхспособности» на детекторе лжи.

Громкое заявление знаменитость сделала на шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Она объявила, что Ханга «разбирается в колдовстве» и даже «делала колдовскую куклу», когда у них случались конфликты на работе.

«Было самое откровенное соперничество. Не общаться с ней я не могла, все-таки мы работали вместе. А ее магия на меня все-таки повлияла», — сказала Борисова.

Она уверена, что именно козни экс-коллеги спровоцировали ее проблемы. Весной 2017 года стало известно, что Борисова страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Знаменитость отправилась в Таиланд, чтобы пройти курс реабилитации.

Ханга спокойно отреагировала на нападки бывшей соведущей. Она сочла, что Борисова таким образом старается привлечь внимание к своим мемуарам, которые вскоре выйдут в продажу.

В качестве подтверждения своих слов Ханга напомнила, как звезда в свое время фотографировалась с ней в обнимку, а потом выкладывала снимки в социальные сети. Уже тогда Борисова, по ее словам, выдумала историю с колдовством.

«Если вы считаете, что я на вас порчу навожу, вы ко мне подойдете? Если бы у меня были сверхспособности, то я бы работала не на телевидении», — отрезала она.

Ханга рассказала в Instagram о назойливых звонках прессы и пожелала Борисовой счастья в личной жизни и успешного выхода книги. Та же пост без внимания не оставила и в хэштегах прозрачно намекнула на желание проверить способности экс-коллеги на детекторе лжи.

Борисова ранее рассказала, почему известная балерина Анастасия Волочкова ее терпеть не может. Телеведущая объявила, что не общается с танцовщицей уже много лет, а виной тому проблемы с алкоголем. Борисова утверждает, что экс-прима Большого театра даже на публике появляется состоянии опьянения.