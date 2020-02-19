Украинцы пытаются защититься от коронавируса с помощью баррикад

Киев, 19 февраля. Жители Тернопольской области Украины начали возводить баррикады, чтобы не пустить своих соотечественников, которых планируется эвакуировать из охваченного коронавирусом Китая.

В частности, завалы из покрышек и бетонных блоков появились на въезде в село Коноптовка Тернопольской области. Протестующие таким образом пытаются не допустить, чтобы вернувшихся из Китая украинцев разместили в тернопольском санатории «Медоборы». Они утверждают, что учреждение не подготовлено к карантину, поэтому размещение в нем зараженных людей вызовет лишь дальнейшее распространение инфекции.

Глава «Медоборов» Василий Мартынюк в свою очередь утверждает, что санаторий может принять людей с подозрением на коронавирус, но не сделает этого без согласия местных жителей. Недовольные присутствием потенциально заразных сограждан украинцы уже направились на встречу с руководством Тернопольской области, пишет «Утро.ру».

Депутат Верховной рады Павел Бакунец заявил, что из-за отсутствия диалога между властью и обществом в Западной Украине началась массовая паника. Депутат Обуховского городского совета Киевской области Владимир Тимченко в свою очередь призвал Киев разместить эвакуированных украинцев за пределами населенных пунктов.

Напомним, что самолет, который должен забрать украинских граждан из КНР, в среду приземлился в китайском городе Ухань, где находится очаг эпидемии. По словам главы украинского Института сердца Бориса Тодурова, Киев на сегодняшний день технически не готов противостоять пандемии в случае распространения коронавируса на территории Украины. По его словам, на Украине есть очень профессиональные инфекционисты, однако у больниц может не хватить мощностей, чтобы локализовать инфекцию при первом заражении.