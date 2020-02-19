General 19.02.2020

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 19 февраля.

Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей. Якубович озвучил размер своей пенсии.

Чалый напомнил, что борьба с советским прошлым может лишить Киев прав на значительную часть территории. Экс-дипломат Чалый предупредил об опасности борьбы Украины с наследием СССР.

Актер массовки шоу «На самом деле» на Первом канале заявил, что телеведущего Дмитрия Шепелева сменит сын Спартака Мишулина. На Первом канале рассказали, кто будет вести шоу «На самом деле» после ухода Шепелева.

Ведущая «Дома-2», исполнительница и дизайнер Ольга Бузова поделилась с поклонниками «королевским» образом. Пользователей Сети рассмешил «королевский» образ Бузовой.

В Омской области найден мертвым экс-глава местного министерства здравоохранения Юрий Ерофеев. Экс-министр здравоохранения Омской области разбился на снегоходе.

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы». Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров.

Жительница Донецка сорвалась на президента Украины Владимира Зеленского. Жительница Донецка накричала на «предателя»-Зеленского в Борисполе.

Всего в самолете находились 165 пассажиров. Борт «Нордавиа» экстренно сел в Тюмени из-за пассажира с инсультом.

Игорь Крутой назвал артиста, который мог бы представить страну в 2020 году на международном песенном конкурсе Евровидение. Крутой рассказал, кого бы отправил на Евровидение в 2020 году.

Подписчики певицы перепутали ее супруга с Александром Реввой. Катя Лель показала накачанного мужа в бассейне на Бали.