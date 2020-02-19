Капитан ливанского корабля рассказал о перевозке турецкого оружия боевикам ПНС

Генуя, 19 февраля. Капитан грузового корабля «Бана», задержанного в порту итальянского города Генуя, рассказал о том, как ему удалось контрабандой доставить в Ливию оружие и военную технику. Он подчеркнул, что этому способствовали турецкие военные и спецслужбы.

По словам моряка, в турецком порту Мерсин трюм судна был загружен оружием, боеприпасами, а также гусеничными бронированными машинами. При этом на борт корабля также поднялись десятки турецких солдат, которые, как он уточнил, были ответственны за сохранность перевозимого груза.

Судно на своем маршруте совершило остановку в Ливии. Спецслужбы Турции в принудительном порядке «советовали» экипажу «правильную» причину захода в ливийский порт — их заставили соврать о том, что остановка произошла из-за поломки на корабле.

О задержании судна «Бана», следовавшего под флагом Ливана, стало известно 2 февраля. Итальянские полицейские арестовали корабль, заподозрив его в контрабанде оружия. Впоследствии догадки правоохранителей получили подтверждения.

Ливанское судно «Бана» стало еще одним средством расширяющейся интервенции Турции в Ливии. Анкара на политическом и военном уровне поддерживает режим Файеза Сарраджа, возглавившего так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Турция обязалась прекратить вмешательство во внутриливийский кризис на конференции в Берлине 19 января, лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись под соответствующим меморандумом. На деле же оказалось, что турецкая сторона не отказалась от поставок в Ливию вооружений и бронированной техники, используя при этом грузовые самолеты и корабли, тем самым напрямую нарушая запрет ООН на поставки оружия в Ливию. Позиция Турции и наглое нарушение оружейного эмбарго вызывает недовольство у международной общественности. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Эрдогана прислушаться к соглашениям, обвинив его в неспособности держать собственное слово.