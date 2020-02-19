Жену зараженного россиянина с Diamond Princess еще раз проверят на коронавирус

Иркутск, 19 февраля. Наталья З., муж которой заболел коронавирусом на судне Diamond Princess в Японии, по прилету в Иркутскую область пройдет обязательную медицинскую проверку, заявил источник Федерального агентства новостей в Роспортребнадзоре региона.

«В аэропорту города, где живет супружеская пара, ситуацию отслеживают еще в воздухе. Еще когда самолет только пересекает границу, специалисты узнают, есть ли на борту граждане Китая или россияне, которые были в Китае или каким-либо образом контактировали с зараженными коронавирусом», — рассказал собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что все эти люди просто так не покинут аэропорт без обязательных проверочных мероприятий.

«Так что и Наталья З., у которой коронавирус не подтвердился, в случае прибытия будет обязательно проверена еще раз. Эксперты выходят не только по сигналу, что человек кашляет, а ко всем прибывающим оттуда. Даже если совсем нет признаков опасного заболевания», — заключил источник.



