Школьница в Кисловодске расправилась с бабушкой после замечания о плохой уборке

Ставрополь, 19 февраля. Полиция задержала школьницу в Кисловодске по подозрению в убийстве бабушки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, 59-летняя женщина сделала замечание внучке, что та плохо убралась дома. Девочка разозлилась и несколько раз ударила ножом бабушку.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, 14-летнюю подозреваемую задержали, она находится под стражей, передает телеканал «360».

Ранее РИАМО сообщило, что в подмосковном Раменском нашли труп мужчины. Преступление было совершено во время распития алкогольных напитков.