Небензя иронично ответил оконфузившемуся в ООН Кислице

Накануне заседания Совбеза ООН Вооруженные силы Украины устроили у поселка Голубовское в Луганской Народной Республике вооруженную провокацию, надеясь сорвать обсуждение выполнения Киевом Минских договоренностей. Эта провокация стала предметом споров в ООН, в ходе которых случайно опозорился украинский постпред Сергей Кислица. Подробности обсудили в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Представитель Украины решил отойти от заезженной мантры про российские войска в Донбассе, представляете? Но не то чтобы отошел до конца. Он просто перевел дискуссию в область поэзии. Был очень романтичен и отчасти — прекрасен. Поэзия — русская. Но господину Кислице этого делать не стоило — допустил ошибку», — констатировала ведущая программы Ольга Скабеева.

Далее было показано выступление Кислицы, в ходе которого он зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко:

«Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под березами лежат.

И вам ответят их сыны,

Хотят ли русские войны»…

«Я думаю, что ответом на вопрос «Хотят ли русские войны?» в условиях современной России станет Парад 9 мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники — того самого Сталина, который в свое время был вынесен из мавзолея, но, как представляется, не из умов», — сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Ему ответил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Я очень рад, что вы интересуетесь российской поэзией. Но это неудивительно — мы с вами происходим из одной страны и, наверно, учились в школе в одни и те же сроки», — заметил Небензя.

Он поправил своего собеседника:

«Хотят ли русские войны,

Спросите вы у тишины,

Спросите вы у тех солдат,

Что под березами лежат»...

«Одну строчку пропустили. И я сомневаюсь, что 9 мая на Красной площади понесут портреты Сталина. Но я не знаю, какие портреты понесут 9 мая в Киеве и будет ли в Киеве вообще какой-нибудь парад, посвященный нашей, кстати, общей Победе в Великой Отечественной войне», — сыронизировал Небензя, намекая на нацистские шествия с портретами Степана Бандеры и его товарищей, которые регулярно проходят на Украине.

Ранее журналист ВГТРК Валентин Богданов отметил в своем Telegram-канале небрежный вид, в котором Кислица явился на заседание Совбеза ООН.