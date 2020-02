Кончаловский рассказал секрет счастливого брака с Высоцкой

Я думаю, что на этой фотографии мне лет 75. То есть, она сделана году в каком-нибудь 2012-м. Значит, в 2007-м мне было 70, и тогда мы с Юлей @juliavysotskayaofficial уже были знакомы 11 лет. Или, может, даже лет 15. Хотя, Юля знает гораздо лучше. Я счастливый человек, потому что многое забываю. А Юля счастливый человек, потому что все помнит. #историяоднойфотографии #юлиявысоцкая #кончаловский Фото: Саша Гусов (@sashagusov)

