Кончаловский рассказал секрет счастливого брака с Высоцкой

Москва, 19 февраля. Режиссер Андрей Кончаловский поделился редким фото с супругой Юлией Высоцкой и рассказал, в чем секрет их совместного счастья.

Кончаловский почти не делится с поклонниками секретами идиллии с женой, но иногда может рассказать определенные моменты, на которых держится их крепкий брак.

Народный артист РСФСР опубликовал в Instagram совместный снимок с велопрогулки, сделанный несколько лет назад.

Он признался, что обладает не очень хорошей памятью, поэтому не может помнить все события и даты точно, как не может наверняка сказать, когда именно было сделано фото. По его словам, противоположностью в этом плане является Высоцкая, которая «все помнит».

Кончаловский считает, что они с женой гармонично дополняют друг друга и отчасти поэтому комфортно чувствуют себя в браке.

«Я думаю, что на этой фотографии мне лет 75. То есть, она сделана году в каком-нибудь 2012-м. Значит, в 2007-м мне было 70, и тогда мы с Юлей уже были знакомы 11 лет. Или, может, даже лет 15. Хотя, Юля знает гораздо лучше. Я счастливый человек, потому что многое забываю. А Юля счастливый человек, потому что все помнит», — поделился он.

На пост в комментариях отреагировали подписчики. Они написали, что пара Кончаловского и Высоцкой гармонична и имеет особые отношения. Поклонники отметили, что, несмотря на возраст, оба супруга выглядят молодыми и влюбленными, и пожелали им в дальнейшем сохранить семейную идиллию.

Недавно знаменитости вместе появились на презентации коллекции обуви Высоцкой, созданной совместно с одним из известных брендов, напоминает портал «Дни.ру». С ними на мероприятии присутствовал 16-летний сын Петр, который редко бывает в светском обществе. Также у звездной пары есть дочь Мария, она старше брата на несколько лет. После того, как девушка попала в автокатастрофу, о ее состоянии почти ничего не известно. Родители предпочитают не распространяться об этом. По некоторым данным, Мария в коме.