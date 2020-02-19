Ройзман заявил об отсутствии оппозиции в России и готовности пойти на компромисс с властью

Киев, 19 февраля. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что не считает оппозиционером ни себя самого, ни одиозного блогера Алексея Навального. С таким заявлением он выступил в интервью журналисту Дмитрию Гордону в ходе поездки на Украину.

Ройзман в разговоре с телеведущим подчеркнул, что не относит себя к оппозиционному движению, во многих вещах поддерживает власти.

«В свое время, то, что мне необходимо было сделать, я не мог сделать без помощи государства, и я вынужден идти на компромиссы», — цитирует бывшего мэра «Политика Сегодня».

Основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Навального Ройзман отнес не к оппозиции, а «другой категории». По его мнению, оппозиции как института и вовсе нет в России.

Либеральную среду в стране он назвал нежизнеспособной и констатировал, что массовые беспорядки — единственный ее выход.

«У российской оппозиции перспектив нет, и единственный механизм, который на сегодня работает, это только выход на улицы», — заключил Ройзман.

Отметим, что Ройзман в ходе поездки на Украину встретился на только с Гордоном. Он оказался в центре скандала, поскольку сфотографировался с «оголтелыми русофобами», как выразились интернет-пользователи. На опубликованном в Сети снимке он запечатлен рядом с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили и бывшим советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, который был инициатором создания скандально известного портала «Миротворец».

Ройзман и Навальный поддерживают контакт — 17 декабря, например, они устроили совместную пробежку в Москве, в ходе которой обсудили «устройство России», а также свои планы по участию в выборах в Госдуму.

Напомним, что экс-мэр начал получать денежные средства от беглого олигарха Михаила Ходорковского еще до объединения усилий с Навальным. Об этом свидетельствует участие Ройзмана в так называемых «форумах», организацией которых занимается Ходорковский.