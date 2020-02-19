Милосердие как ингредиент. Колонка Романа Носикова

Сочувствие и милосердие, способность сострадать и защищать слабого и невинного — прекрасные человеческие свойства. На человека, который сочувствует, милосердствует, защищает, и посмотреть-то приятно.

Вот и давайте посмотрим. Вот новость: «Российские ученые выступили против приговора по делу «Сети». Несколько сотен человек подписались под текстом, в котором судебный процесс по делу «Сети» назван террором. Отмены приговора требуют учителя и преподаватели из «левого» профсоюза «Учитель». Встречи с президентом требуют правозащитники.

«Сеть» — это лево-анархистская организация с отделениями в Москва, Петербурге, Пензе и Белоруссии, в планах которых было провести теракты, приуроченные к ЧМ по футболу и президентским выбора в России. При обысках у членов группы были найдены оружие, гранаты Ф-1 со взрывателями, ведро с алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой. Кроме того, один из членов группы отдельно обвиняется в поджоге военкомата на 23 февраля.

Группа была фактически разгромлена правоохранительными органами в течение 2017 года. Только что был оглашен приговор, в соответствии с которым члены группы получили сроки наказания от 6 до 18 лет лишения свободы. И суровость приговора и собранные следствием доказательства стали объектом едкой иронии со стороны российской «прогрессивной общественности».

Вот сотрудник Высшей школы экономики К. Мартынов пишет: «Символизм России 2020 года: за придуманную в ФСБ террористическую организацию «Сеть» люди получили по 18 и 16 лет тюрьмы, причем с приговором судья уложился в 23 минуты. Это вполне сталинские сроки и вполне сталинское разоблачение вредителей-анархистов».

Совесть нации Борис Канторович обещает, что «все, кто в этом участвовал — от ФСБшников до последнего пристава — обязательно сядут сами». А вот вечно молодой политик Гудков иронизирует над орудиями преступления в виде «… алюминиевой пудры для изготовления краски-серебрянки и баллона от огнетушителя».

Наверное, невинные художники попались лютым ФСБшникам. Они серебряную краску производили. Наверное, хотели нарисовать серебряного единорога. Большого такого. Очень большого. Настолько большого, что алюминиевой пудры для такого количества краски хватило бы на изготовление взрывчатки мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Чтобы было понятно, сколько это, я поясню: взрыв 8-го августа 2000 года в московском подземном переходе на Пушкинской площади мощностью 800 гр. в тротиловом эквиваленте унес жизни 13 человек. А взрыв 6-го февраля 2004 года в перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» убил 42 человека. Это была взрывчатка, эквивалентная 4 кг тротила.

Так что взрывчатое устройство, замаскированное под огнетушитель мощностью в 2,5 кг тротила — а это неоспоримый факт в деле «Сети» — могло рассчитывать на «урожай» примерно человек в 30.

Возможно, кому-то может показаться, что вечно молодой политик Дмитрий Геннадиевич Гудков, сын бывшего чекиста и специалиста по безопасности Геннадия Гудкова — идиот настолько, что его папа, наверное, без слез не может взглянуть на сына. Но это, на мой взгляд, успокоительный самообман. Дмитрий Геннадиевич — не идиот. Он просто «включил идиота». И он не одинок в этом занятии.

Вообще невозможно не заметить, что проявляющие сейчас на наших глазах такие прекрасные качества как милосердие, сострадание и прочее люди находятся в особом, специально запущенном режиме мировосприятия — избирательной слепоты, избирательной глухоты и виртуозного идиотизма. Именно это состояние позволяет нашим сострадальцам и причитальцам не видеть, не слышать и не понимать того, что видно, слышно и понятно всем вокруг без исключения.

И это, заметим, не в первый раз. Мы уже имели удовольствие наблюдать эти суперсилы в действии и ранее, когда все те же самые люди никак не могли разглядеть нацистов на Украине. Портрет Бандеры в Киеве на Майдане никак не попадал в их поле зрения. Никак глаза не могли сфокусироваться на разорванных в клочки мирные людях — женщинах и детях в Донецке и Луганске.

Они не видят несовершеннолетних девчонок, которых один из членов «Сети» растлевал и умышленно заражал ВИЧ.

Их уши не слышат криков умирающих «ватников» и «колорадов». А глаза не видят в людях людей. А ум — вот такой вот, как, к примеру, у Дмитрия Геннадиевича — моментально забывает школьный курс химии — самую любимую нами, мальчишками, часть.

Они видят милитаризм в календаре с российскими мальчишками в военной форме, и не видят украинского детского лагеря «Азовец», где детей учат ненависти к москалям и кидать «зиги».

Зато они видят другое. Они видят перед собой «детей» там, где все остальные видят здоровых тридцатилетних лбов. Видят «воинов света» там, где все видят маргинальную мразь, и «антифашистов» там, где все видят кровожадных подонков.

Откуда и для чего берутся у этих людей такие способности? У меня есть неприятное предположение. Все дело в том, что эти люди — те самые, которые сейчас охают, ахают, пускают слезы и призывают к милосердию в деле «Сеть». Они прекрасно понимают, что без крови к власти в России им и их покровителям не прийти никогда.

Но это не значит, что они отступят и позволят нам распоряжаться собой, страной и ее ресурсами так, как нам хочется.

Это что же — отказаться от кресла в комиссии по люстрациям? Смириться с национализацией нефтянки? Терпеть и знать свое место? Ну, уж нет. А если без крови к власти не прийти, значит надо ее пролить. А это, в свою очередь, означает, что нужен кто-то, кто ее прольет. На Украине это оказались нацисты.

В России достаточного количества нацистов не оказалось. Зато вот они – левые анархисты. Чем они хуже нацистов? Ничем.

И эта возможная полезность — способность пролить кровь, породить хаос, проторить дорогу к власти для тех, кто считает себя совестью нации, а затем стать козлом отпущения — искупает все недостатки в виде убитых сограждан, полицейских или зараженных ВИЧ девчонок.

В Интернете, в соцсетях, на специализированных форумах уже несколько лет идет накрутка «классовой ненависти» — планомерная, постоянная, осознанная. Оплачиваемая. Регулярно оплачиваемая. И если кто-то полагает, что она изольется на олигархов, на условного Прохорова, стоявшего на Болотной рядом к «коммунистом» Удальцовым или Ходорковского, ранее спонсировавшего КПРФ — тому стоит серьезно посмотреть в глаза собственному отражению. Там в зеркале — лжец.

Точно так же как борцы с москалями и российской агрессией на Украине режут, расстреливают и сжигают совсем не москалей, не российских солдат и не Путина. Это все готовится для нас.

Для того чтобы преступление стало возможным, необходимы две составляющие: мотив и орудие. Для того чтобы преступление стало неизбежным, к первым двум нужно добавить последний ингредиент — безнаказанность. И именно этот ингредиент прямо сейчас у нас на глазах варится из слез «Таты» Лазаревой и мозгов Гудкова.

А слезы и слова — ничем не хуже алюминиевой пудры — можно, конечно, нарисовать единорога, а можно и… Главное: совесть чиста. Ничего же не видели, не слышали. Не знали.