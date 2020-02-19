«Эхо Москвы» поддерживает террористов ПНС, незаконно удерживающих граждан РФ

Радиостанция «Эхо Москвы» транслирует искаженную информацию о текущем ливийском кризисе. Дезинформация в сложной ливийской ситуации может нарушить шаткое перемирие, спровоцировать эскалацию и новые жертвы. Первыми под удар попадают задержанные девять месяцев назад российские социологи в Триполи. Им до сих пор не предъявлено обвинение, что является нарушением всех правовых норм цивилизованных государств. Но так называемое Правительство национального согласия (ПНС) не может повлиять на входящих в его структуру МВД боевиков и ввести их в правовое поле. Но именно их поддерживает «Эхо Москвы». Возникает вопрос: cui prodest? (кому выгодно?)

«Террористический нарратив»

В целом позиция «Эха» непонятна, кажется, что они случайно наткнулись на некую западную методичку образца 2011 года, ведь отстаиваемые ими позиции поменялись даже в ряде западных стран. Напомним, что в 2011 году в Ливии произошла революция: поддержанные северным альянсом вооруженные группировки свергли и убили лидера страны Муаммара Каддафи. Бомбардировки НАТО разрушили ливийскую государственность, но, конечно, не помогли установить новую. Впоследствии богатейшая страна Африки погрузилась в хаос затяжного гражданского конфликта, стала сосредоточием прибывающих в страну террористов, а также точкой отправки мигрантов в Европу. Криминогенная обстановка только нарастала, в стране процветала торговля оружием, людьми, наркотиками, а основное богатство — ливийская нефть — контрабандой вывозилось другими государствами.

В 2014 году Халифа Хафтар начал контртеррористическую операцию «Достоинство», быстро освободив восток страны (регион Киренаика) от бандитов и террористов. В конце 2015 года в марокканском Схирате под эгидой ООН были проведены межливийские переговоры, результатом которых было в том числе установление правительства в Триполи — так появилось Правительство национального согласия под управлением Файеза Сарраджа. Для Запада это был удобный орган управления: через него можно было легитимировать поступление ливийской нефти, доходы от которой поступали на европейские счета.

Но ПНС не оправдало даже заинтересованных в нем западных акторов. Свою власть в Триполитании (западный регион) оно основывало на террористических организациях «Братья Мусульмане», «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Джебхат ан-Нусра»1 (организации запрещены в РФ). Стоит напомнить, что эти группировки запрещены как террористические не только в России, на Западе, но и в большинстве стран региона.

Для контроля над столицей ПНС включило в состав МВД бандитские формирования города: «триполитанская четверка», или «Силы защиты Триполи» (RADA, Ан-Наваси, Абу Салим, Батальон революционеров Триполи), получила официальные «корочки», в ее распоряжение перешли правительственные и пеницитарные учреждения. В городе начался произвол преступности, которая теперь получила «законные основания». Так случилось и с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которых похитили, назвав это задержанием, но так и не предъявили никаких обвинений. Просто тюрьма принадлежит группировке RADA.

Стоит отметить, что деятельность этих группировок давно стала предметом критики со стороны ООН. Так, глава RADA Абд аль-Рауф Кара обвинялся ООН в пытках, казнях, торговле оружием и наркотиками.

В западной прессе действительно называют ПНС как «поддерживаемым ООН», но это автоматизм: согласно утвержденным в Схирате соглашениям, ПНС должно было просуществовать два года, утвердить конституцию и провести выборы, то есть, их полномочия закончились еще в начале 2018 года.

Этот факт не является скрытым для политиков, дипломатов, членов международных организаций. Сомнительная репутация ПНС — предмет спора представителей стран в ООН.

Сейчас позиция западных стран тяготеет к прямо противоположной от того, что было в 2011 году. Германия на основе московских переговоров организует международную конференцию по Ливии и придерживается довольно нейтральной позиции. Великобритания вносит резолюцию по Ливии в ООН также после раунда переговоров в Москве. При этом Франция, Италия, Греция занимают резко негативную позицию по отношению к ПНС, обвиняя их в получении от Турции вооружения, а также отправке в Триполи сирийских боевиков. Об этом пишут ведущие западные издания.

Так кого при этом поддерживает «Эхо»? Просто террористов?

«Эхо террористов»?

В этом контексте удивителен тот факт, что нарратив, созданный террористами, поддерживает «Эхо Москвы». Главред Алексей Венедиктов, в целом разбирающийся в истории и понимающий общие политические процессы, проводит странную редакционную политику. Материалы «Эха» называют террористическое представительство ПНС легитимным, а ЛНА — мятежной, не пытаясь разобраться хотя бы в юридических аспектах дела, что ПНС давно потеряло свою легитимность.

Доказательств работы ПНС с террористами — более чем достаточно. Ранее в своем расследовании ФАН сообщал, что министр внутренних дел Ливии от ПНС Фатхи Башага сотрудничает с радикалами, используя боевиков через подконтрольные государственные структуры — «Военный Совет Мисурата» и «Силы защиты Триполи».

Полутеррористический «Военный совет Мисураты» состоит из двух группировок — 166-го батальона ПНС (организатор множества терактов, в том числе взрыва в городе Себха в мае 2019 года) и «Аль-Сомуда» (глава структуры Салах Бади находится в международном розыске за организацию терактов и организацию резни в Брак аль-Шати).

RADA (с одобрения Башаги и Сарраджа) контролирует нелегальную тюрьму «Митига». Там с мая 2019 года незаконно удерживают похищенных триполитанскими боевикам российских социологов — Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Именно террористы RADA, которых возглавляет Абдельрауф Кара, практикуют пытки и издевательства над заключенными. Известно, что в «Митиге» содержатся люди, за которых ПНС планирует получить выкуп или использовать в качестве предмета торга для получения политических преференций.

Однако эта тема не вызывает рефлексии у «Эха Москвы». Плененные и терзаемые радикалами в незаконной тюрьме россияне — не так интересны, как студент НИУ ВШЭ Жуков, террористы запрещенной в РФ «Сети» и экстремисты «Нового Величия», выступающие против российской власти. Требовать для преступников свободы можно и нужно, а для обычных россиян, оказавшихся в Ливии — нет?

Сознательное игнорирование фактов наводит на подозрения: не намеренно ли «Эхо Москвы» скрывает информацию, выражая таким образом поддержку? Учитывая сложившуюся в мире обстановку, вполне можно предположить, что гранты Запад уже не дает, зато может их платит сторона, покрывающая террористов в Триполи?

Напомним, российские социологи, политики и политологи широко освещают тему незаконного удержания в «Митиге» сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. У ливийского посольства в Москве регулярно проходят пикеты, в рамках которых активисты требуют освободить похищенных россиян. К пикету за освобождение незаконно удерживаемых российских граждан в ливийской частной тюрьме «Митига», проходящему уже шестой день подряд, присоединился депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Отметим, ранее ФАН говорил о проблеме, связанной с ретрансляцией нежелательных «нарративов», особенно связанных с террористическими организациями. Российские СМИ намеренно или из заблуждения поддерживают радикалов и геополитических конкурентов, формируя в обществе искаженную картину мира. Редакция предлагала усилить информационное противодействие терроризму.

1 Организация запрещена на территории РФ.