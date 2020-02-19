Навальный увильнул от вопроса о встрече с дипломатами США в Риге

Москва, 19 февраля. Скандально известный блогер Алексей Навальный выложил в Instagram отрывок из сюжета НТВ, в котором показано, как он перемещается по Риге на автомобиле с дипломатическими номерами США.

Пользователи соцсети поинтересовались у «оппозиционера», о чем он беседовал с американскими дипломатами, однако тот увильнул от прямого ответа. Вместо этого Навальный зачем-то начал защищать членов «Сети» (запрещенная в РФ организация), пишет New Inform.

«Как этому животному объяснить, что ты должен на этот вопрос отвечать, а не на другой? Когда при общении вы задаете вопрос, сколько времени, вас не интересует, с каким счетом сыграл «Локомотив» со «Спартаком», — комментирует поведение Навального публицист и политолог Армен Гаспарян.

По его словам, мозги основателя ФБК (организация признана иноагентом в РФ) и его сторонников «сложены иначе», поэтому обычная человеческая логика в данном случае не работает. Политолог полагает, что американские власти, которые через Навального пытаются расшатать ситуацию в России, вызвали своего протеже на разговор, поскольку крайне недовольны его неспособностью сорвать внесение поправок в российскую конституцию.

Отметим, что наличие у Навального и его сторонников зарубежных спонсоров — ни для кого не секрет. Правоохранительные органы РФ в данный момент проводят расследование об отмывании денег через ФБК.