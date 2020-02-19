Комитет Госдумы поддержал поправку в основной закон о неприкосновенности экс-президента

Москва, 19 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправку в Конституцию РФ, согласно которой экс-президент обладает неприкосновенностью, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточняется, речь идет о случаях истечения срока пребывания в должности, отставки или неспособности исполнять полномочия по состоянию здоровья.

«Она у нас получила оживленное обсуждение — по поводу прекратившего исполнение полномочий президента, что он обладает неприкосновенностью, а лишение ее возможно только в соответствии с 93 статьей», — рассказал о поправке глава комитета Павел Крашенинников.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен Государственной думой в первом чтении 23 января.