Комитет ГД поддержал запрет премьеру и министрам РФ иметь счета в зарубежных банках

Москва, 19 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки в Конституцию РФ, согласно которым премьеру и министрам запрещается иметь счета в зарубежных банках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Госдуме отметили, что считают правильным предложение запретить членам Кабмина РФ иметь счета в зарубежных банках.

«По поводу членов кабинета министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти — запрещается иметь счета, вклады, хранить наличные и денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — рассказал о поправке в конституции глава комитета Павел Крашенинников.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.