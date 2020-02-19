Украина назвала условия поставки Белоруссии нефти

Минск, 19 февраля. Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ. Такое намерение подтвердил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По словам дипломата, поставки могут осуществляться по нефтепроводу «Одесса — Броды», либо железнодорожным транспортом. Кизим добавил, что «Украина готова поддержать Белоруссию в любом начинании». Вопрос об этих поставках, как уточнил он, обсуждался в январе 2020 года. Условием для начала транзита является подача Минском официальной заявки и уточнение нужных объемов топлива.

«Беларусь нам подставила плечо», — добавил он, имея ввиду ситуацию минувшим летом, когда Москва ввела эмбарго на поставки топлива на Украину (тогда Минск начал передавать больше сырья украинцам. — Прим. ФАН).

Нефтяной вопрос стоит для Белоруссии очень остро: контракт с РФ у республики истек 31 декабря 2019 года. 7 февраля белорусский лидер прилетел на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, после которых было объявлено, что стороны будут обсуждать поставки нефти только на коммерческих условиях.

Минск продолжает заниматься поиском альтернативных вариантов поставок нефти. Лукашенко заявил, что рыночные цены устраивают Белоруссию, но тут же заметил, что в случае недопоставки, белорусы начнут отбор из транзитной трубы.

Напомним, межправовое соглашение было заключено на 24 млн тонн, в январе Россия поставила всего 500 тыс. тонн. По словам Лукашенко, «1,5 млн тонн недопоставили».