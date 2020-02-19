Невинская объяснила, почему Финляндия ужесточила визовые требования к россиянам

Санкт-Петербург, 19 февраля. Интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к Финляндии не ослабел на фоне ужесточения правил получения визы, заявила заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С осени прошлого года Финляндия ужесточила требования к документам на визу для граждан России. Теперь у россиян запрашивают при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

Невинская отметила, что введение более строгих правил получения визы у Финляндии не уменьшило интереса россиян к стране.

«Финляндия вынуждена была принять такое решение по требованию Европейского союза, чтобы у них все было одинаково. Не думаю, что это как-то скажется на турпотоке», — заявила заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Она также рассказала о картах города, которые действуют и в Хельсинки, и в Петербурге. Финская карта включает в себя проезд на общественном транспорте и посещение нескольких музеев, ее можно воспользоваться в течение двух-трех дней.

Подобного рода карты есть и в Северной столице, однако в Петербурге у гостей шире выбор карт. По словам Невинской, в городе на Неве действует пять видов карт, которые включают в себя, в частности, посещение музеев и экскурсий, выгодные предложения и скидки. Картой можно воспользоваться в течение двух дней, либо недели в зависимости от ее вида. Это, по мнению эксперта, позволяет сэкономить средства на путешествие и знакомство с городом.

Невинская также рассказала, как петербуржцы, владеющие иностранными языками, помогают гостям из других стран познакомиться с Петербургом. По ее словам, туристы приятно удивлены, что россияне хорошо владеют иностранными языками. Жители Петербурга могут внятно объяснить на улице иностранцам, куда пройти, рассказать о городе, отметила эксперт. Более того, многие завязывают дружеские контакты, а затем водят гостей Северной столицы по городу, показывая достопримечательности, указала Невинская.