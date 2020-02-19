Красноперов назвал решающее преимущество российского Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что российский Су-35 обойдется для Индии дешевле американского F-15EX.

Издание Military Watch сравнило два истребителя, которые может выбрать Индия в рамках тендера MMRCA (конкурс средних многоцелевых боевых самолетов в Индии). За победу в нем ведут борьбу сразу несколько моделей, однако авторы статьи выделили двоих основных конкурентов — российский Су-35 и американский F-15EX.

Оба истребителя являются глубоко модернизированными потомками Су-27 и F-15C, созданными еще во времена холодной войны. Оба имеют два двигателя, позволяющие летать на больших высотах и иметь хорошую маневренность. И если у американца есть преимущество в скорости (максимум 2,5 Маха против 2,25 Маха у Су-35), то российский истребитель за счет своего планера способен выполнять такие фигуры пилотажа, о которых пилоты F-15 могут только мечтать.

По мнению сотрудников Military Watch, радиолокационные станции истребителей «Ирбис-Э» и AN/APG-82 одинаково сложны, однако радар российского самолета обладает большей мощностью и позволяет обнаруживать большее количество воздушных целей на дальности более 400 километров. Кроме того, он способен одновременно отслеживать до 30 и поражать до 8 воздушных целей.

Су-35 оснащается гиперзвуковыми ракетами Р-37 имеющими дальность в 300 км и высокую маневренность при скорости в 6 Махов. F-15EX в настоящее время используют ракеты AIM-120C с радиусом действия до 105 километров. Хотя в то же время американский конкурент может комплектоваться AIM-120D с дальностью до 180 километров и скоростью полета в 4,5 Маха.

Как заверяют авторы статьи, в бою на дальних дистанциях преимущества российского самолета становятся еще более значительны. F-15EX более громоздкий, притом что соотношение тяги двигателей к весу истребителя гораздо ниже. Это в свою очередь позволяет Су-35 легко его обгонять, даже не используя управляемый вектор тяги. Тем не менее на коротких дистанциях американцы все же быстрее.

Комментируя сравнение Military Watch, российский летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что при всех приведенных в статье качествах нашего истребителя самое главное преимущество российского Су-35 — это стоимость.

«Российский истребитель просто дешевле чем F-15. Причем это касается как стоимости самих самолетов, так и их дальнейшего обслуживания. У американцев в принципе вся военная техника очень дорогая, и если Индия с ними заключит контракт на поставку, то попадет на очень и очень большие деньги. Не стоит также забывать, что Россия ранее уже заключала контракты на поставку в Индию самолетов Су-30, и там даже построен завод по производству воздушной техники. То есть мы с ними сотрудничаем еще со времен МиГ-21, которые себя хорошо зарекомендовали, индусы на них долго летали, пока сами машины морально не устарели», — заявил эксперт.

Действительно, Индия давно сотрудничает в Российской Федерацией в рамках программы производства истребителей Су-30МКИ. Это незначительное на первый взгляд преимущество также позволяет Нью-Дели экономить на программе подготовки своих пилотов, последним не придется долго привыкать к Су-35, чего не скажешь о F-15EX.

«Поэтому только Россия подходит Индии как оптимальный и надежный партнер, который никогда не подводит. А учитывая непредсказуемость американской политики, которая ранее приводила к тому, что США лишили Турцию истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400... То есть политика такая — покупаете технику у нашего геополитического противника, значит мы лишим вас заказанной и уже оплаченной американской военной техники. Получается разрыв контракта, и где гарантии, что если американцам не понравится политика Индии, они продолжат выполнение уже заключенного контракта? Их нет. А Россия еще никого не подводила и если говорила, что будет поставлять — все будет сделано качественно и в срок. Ну и ценник как минимум в два раза дешевле, чем у американцев. Доходит до того, что один F-15EX стоит как два наших Су-35», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Машина поставляется в Китай, а в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию.

F-15 — американский всепогодный истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Самолет останется в ВВС США до 2025 года.