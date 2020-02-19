Комитет ГД поддержал поправку в Конституцию РФ о президенте как гарантии мира и согласия

Москва, 19 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправку в Конституцию РФ, согласно которой президент обеспечивает мир и согласие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть небольшая поправка о том, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране», — сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Он также напомнил, что в тексте основного закона ужа указано, что глава государства — гарант конституции, у него большое количество полномочий, он занимается не только внутренней, но и внешней политикой.

Данное дополнение — это «вполне грамотно», считает депутат.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.