Голикова объяснила причину ограничения въезда в РФ для граждан Китая

Москва, 19 февраля. Временное ограничение на въезд в Россию для граждан КНР обусловлено большим количеством прибывающих и возрастающей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, такое решение принято из-за загруженности российских медучреждений во время сезонной эпидемии гриппа и в целях безопасности и здоровья россиян.

«Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которые приезжали к нам, ввиду того режима, который действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и постоянное наблюдение тысячам граждан, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений», — пояснила Голикова.

Россия на время закроет границы для граждан Китая 20 февраля. «ФедералПресс» передает, что в КНР к этой мере отнеслись с пониманием. Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан сообщил, что Москва заранее предупредила о своем решении, и добавил, что этот запрет не означает полного прекращения контактов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готово предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с вспышкой новой пневмонии.