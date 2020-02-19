Украинская писательница выдала венгерских евреев в Освенциме за украинских переселенцев

Киев, 19 февраля. Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский разоблачил фейк украинской писательницы Оксаны Забужко, которая проиллюстрировала свой пост об украинских переселенцах фотографией венгерских евреев.

На снимке изображен товарный поезд на перроне, возле которого — закутанные в шубы женщины и дети. Забужко заявила, что фотография была сделана во время депортации украинцев в Сибирь, хотя на самом деле снимок изображает венгерских евреев, доставленных в концлагерь Освенцим.

При этом Забужко то ли специально, то ли по странном совпадению упоминает в своем посте Освенцим (Аушвиц): «Это же не транспорт в Аушвиц собирают — это наших земляков из родного дома на Сибирь и Колыму сгоняют». Долинский счел подобную ремарку особенно циничной в данном контексте.

«Ужасно, что изображение этих невинных женщин и детей погибших мученической смертью используют в политических манипуляциях и фейках, разжигая рознь и ненависть. Фото евреев перед смертью Забужко использует для пропаганды и ненависти», — пишет глава Украинского еврейского комитета в Facebook.

Он отметил, что первым фейк с венгерскими евреями запустил исторический журнал «Локальная история». Это далеко не первый случай, когда украинские политики или представители общественности искажают историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, заявил, что Освенцим освобождали украинцы, а Советский Союз развязал Вторую мировую войну и устроил Холокост. А бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Гитлер встречался со Сталиным якобы встречались во Львове перед войной.