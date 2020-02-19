Перенджиев отметил приверженность Хафтара мирному урегулированию ситуации в Ливии

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Стороны пришли к выводу, что альтернативы политическому урегулированию ситуации в Ливии не существует. Однако это противоречит планам лидера так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, отметил военный эксперт Александр Перенджиев.

В комментарии Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев напомнил, что ПНС Ливии вышло из рабочей группы военного комитета «5+5», заседающего в Женеве и призванного способствовать разрешению ливийского кризиса.

«Саррадж явно не настроен на мир, а делает все, чтоб боевые действия продолжились. Ведь что, по сути, стоит за выходом ПНС из женевских переговоров? То, что триполианская власть желает и дальше получать оружие для своих бандформирований», — заметил Перенджиев.

Политолог напомнил о недавней провокации, устроенной боевиками ПНС Ливии, в ходе которой они атаковали позиции ЛНА и попытались свалить на ливийскую армию нарушение режима прекращения огня, установленного 12 января по инициативе России.

«Хафтар настроен на политическое разрешение ситуации в Ливии. Он до конца соблюдает режим прекращения огня. А Саррадж, напротив, пытается сорвать перемирие. Потому что это, по сути, террористический режим», — заявил военный эксперт.

Он убежден, что в случае, если мировая общественность поймет, что ПНС Ливии является террористической организацией, политическая и финансовая поддержка Сарраджа станет преступлением.

«Сейчас каждое нарушение режима прекращения огня, которое происходит со стороны ПНС Ливии, должно тщательным образом фиксироваться и доноситься до мировой общественности», — добавил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что перемирие между ПНС и ЛНА сохранялось до объявления Евросоюзом миссии по контролю за эмбарго ООН. Однако режим тишины прекратился на следующий день после решения европейцев ужесточить мониторинг поступления вооружения.

За последние дни несколько европейских лидеров указали на нарушении эмбарго на поставку оружия в Ливии. В частности, они сообщали о поставках вооружения для боевиков нелегитимного ПНС со стороны Турции. ФАН неоднократно сообщал, как Анкара поставляет для триполитанского правительства вооружение, военную технику и сирийских наемников, которые воюют на стороне ПНС.