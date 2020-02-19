Глава МИД ДНР уличила Киев в желании еще больше раздробить Украину

Украинские власти продолжают политику Порошенко по затягиванию переговорного процесса и имитации мирного урегулирования. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Обойтись без потерь

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться для Украины потерей территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, 18 февраля на заседании СНБО, которое было созвано из-за обострения ситуации на территории Донбасса, была принята стратегия национальной безопасности и обороны Украины. Там была четко прописана невозможность потери суверенитета над территориями.

«Наш президент [Владимир Зеленский] делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы [это] знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», — заявил Данилов.

Кроме того, украинский высокопоставленный чиновник прокомментировал идею совместного патрулирования границы в Донбассе. Он уверен, что украинские пограничники должны стоять на границе, а подразделения ВСУ — контролировать прилегающую территорию.

Политика Порошенко

Как отметила Наталья Никонорова, будучи секретарем СНБО Украины, Алексей Данилов явно должен быть знаком с текстом Минских соглашений. Этот документ, условия которого Украина обязалась выполнять, является единственным невоенным способом разрешения конфликта, подразумевающим сохранение формального суверенитета Украины на территории Донбасса. А резолюция Совета Безопасности ООН №2202, которой накануне исполнилось уже пять лет, делает данный документ обязательным к исполнению на международном уровне. Если Данилову действительно небезразлична судьба людей, проживающих в Донбассе, то ему следовало бы оказывать всестороннюю поддержку скорейшей реализации положений соглашений, подчеркнула Наталья Никонорова.

«Вместо этого украинские власти продолжают политику Порошенко по затягиванию переговорного процесса и имитации мирного урегулирования. Особенно это стало заметно в последнее время — представители Киева выдвигают одну провокационную инициативу за другой, выдвигая к нам все новые абсурдные требования, не имеющие ничего общего с Минскими соглашениями. Не говоря уже о продолжающихся провокациях на линии соприкосновения и новых обстрелах мирного населения Донбасса. Желая на словах сохранить целостность страны, Киев тем не менее делает все, чтобы еще больше ее раздробить. У нас сохраняется стойкое убеждение, что новая власть либо не имеет политической воли на разрешение конфликта, либо использует свое положение в собственных финансовых интересах, продолжая играть жертву агрессии перед своими западными спонсорами. Не говоря уже о продолжающихся провокациях на линии соприкосновения и новых обстрелах», — пояснила Наталья Никонорова.

По словам главы МИД ДНР, есть лишь один путь для восстановления мира в регионе — это предоставление республикам особого статуса и прямой диалог с нашими представителями для дальнейшего исполнения комплекса мер по реализации Минских соглашений. Итоги работы предыдущей украинской власти показали, что отход от этих условий бесперспективен, уверена дипломат.

«Чем раньше киевские власти осознают необходимость идти на компромисс с собственным народом, тем скорее будет преодолен все углубляющийся разрыв между Украиной и Донбассом», — заключила Наталья Никонорова.

Во вторник, 18 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский созвал заседание СНБО в связи с обострением ситуации на территории Донбасса. По заявлению Киева, вооруженные силы Луганской Народной Республики якобы начали наступление, чтобы захватить «серую зону». Между тем Народная милиция ЛНР эти обвинения опровергает. Обострение произошло из-за украинских диверсантов, которые попытались проникнуть на территорию ЛНР, однако подорвались на мине. Чтобы эвакуировать своих бойцов, украинские силовики устроили артобстрел, нанеся удар по населенным пунктам республики.