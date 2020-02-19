В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей прошла очередная пресс-конференция, которая на этот раз была посвящена взаимоотношениям с нашим ближайшим соседом — Финляндией.

Основной вопрос, на который пытались ответить участники дискуссии, звучал так:

«Что мешает сотрудничеству Северо-Западного региона РФ с Финляндией».

ФАН искал подводные камни в отношениях России и Финляндии: обсуждалось развитие туризма, торговля и культурные связи, не обошлось без неожиданных идей. Одна из них — предложение финских ученых ограничить турпоток в Финляндию, чтобы сотни тысяч приезжих не превратили Суоми в «проходной двор», как это произошло с некоторыми известными европейскими городами, ставшими Меккой туризма в ущерб местным жителям. Альтернативная идея ровно противоположная — дотянуть высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Москвы до Хельсинки, что, естественно, значительно увеличит турпоток в Финляндию.

Что способствует развитию туризма между нашими странами, что мешает этим процессам, какие в наших отношениях есть узкие места, и куда нам двигаться дальше — на эти вопросы ответили участники дискуссии: заместитель гендиректора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Нивинская; глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка; певица, руководитель международного проекта «Наш романс. Диалог культур», председатель общественной организации Romance Music Association (Финляндия) Елена Путина и руководитель клуба «Финский Петербург» Айна Яккола.

Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Петербург объединяется с Финляндией

Анна Нивинская рассказала об очень интересном проекте приграничного сотрудничества между российским Северо-Западом и Финляндией, который фактически объединит Петербург с Суоми в единое туристическое пространство. В проекте участвуют четыре финских города, в том числе популярные у туристов Иматра и Лаппеенранта и, конечно, Петербург. Проект призван диверсифицировать туристические потоки, дав возможность европейцам посещать Финляндию и Петербург в рамках одной поездки. Программа предусматривает в том числе развитие системы электронных виз и другие продукты, делающие такое посещение максимально удобным и информативным.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, удастся ли благодаря этому проекту немного привести в порядок приграничные российские города, которые пока, мягко говоря, не дотягивают до финских (например, Светогорск), Нивинская отметила, что это, скорее, вопрос к властям Ленинградской области.

«Светогорск — это территория Ленобласти, но, тем не менее, надеемся, что проект окажет благотворное влияние и на этот город. Дорогу улучшают уже сейчас, на очереди — сам город. Власти будут работать над этим вопросом», — отметила она.

Искусство объединяет

Руководитель проекта «Наш романс. Диалог культур» Елена Путина рассказала, что эта уникальная российско-финская программа готовится отпраздновать «совершеннолетие» — проекту исполняется 18 лет.

«Наш проект уникален, он объединил исполнителей и коллективы разных стран, — рассказала Елена. — Хотя мы страны-соседи, мы довольно плохо знаем друг друга, а этот проект, который существует в телевизионном формате, знакомит россиян с финской музыкой, а граждан Финляндии — с русской».

Елену Путину поддержал по скайпу депутат Госдумы Виталий Милонов, который рассказал, что музыкальный проект «Наш романс. Диалог культур» способствует развитию и укреплению связей между российскими и финляндскими парламентариями, что помогает противостоять санкционному давлению структур Евросоюза.

«Лучше петь романсы, чем спорить», — с улыбкой отметил Милонов.

О единстве культур и о том, как важен культурный обмен, налаживание культурных мостов говорили и «русские финны» — представитель общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка и руководитель клуба «Финский Петербург» Айна Яккола.

Закрыть Финляндию?

В ходе обсуждения руководитель ФАН Евгений Зубарев напомнил о неожиданной идее нескольких финских ученых — слегка «закрыть» Финляндию, чтобы сотни тысяч приезжих не превратили Суоми в «проходной двор».

Участники круглого стола удивились этой идее и отметили, что, скорее всего, это сугубо частное предложение, о котором мало кто слышал. Наоборот, Финляндия заинтересована в увеличении турпотока и рада не только туристам, интересующимся достопримечательностями этой удивительной страны, но и тем, кто приезжает в Суоми с более прагматичными целями — «прокатать» визу и затариться местными товарами и продуктами.

По словам Анны Нивинской, сегодня растет не только организованный, но и индивидуальный туризм как из России в Финляндию, так и в противоположном направлении.

«Финны не боятся России», — отмечает она, рассказав, что гости из Суоми охотно ездят в Петербург, например, на спортивные мероприятия.

А об интересе к национальным финским видам спорта упомянула Елена Тикка, которая напомнила о проводимом в Финляндии чрезвычайно популярном чемпионате мира по метанию сапога.

В связи с этим Анна Нивинская, отвечая на соответствующий вопрос, отметила, что не стоит нервничать из-за формально ужесточившихся требований финских властей при выдаче виз. По ее словам, тут нет никакой санкционной составляющей, просто Финляндия ввела новые правила в соответствии с едиными требованиями Евросоюза.

В то же время есть и узкие места, отметили участники дискуссии. Это очереди на границе (их уменьшению будут способствовать открытие новых пограничных пунктов), а также дороговизна финских гостиниц, что затрудняет организованный многодневный туризм.

«Финляндия — страна высокого уровня, поэтому цены на отели действительно приличные, — пояснила Нивинская. — Но я доведу до наших партеров это замечание».

В целом по итогам дискуссии можно сделать вывод, что в Финляндии россиян любят и ждут, а гостям из Суоми рады на российской земле. Да, проблемы есть, но связи между нашими странами настолько прочны и взаимовыгодны, что все эти проблемы так или иначе будут решены.

«Финляндия — наш добрый сосед: мы помогаем им, они нам», — отметила Анна Нивинская, и эти слова можно назвать главным и очень отрадным выводом из дискуссии.

Беседу с Еленой Путиной читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.