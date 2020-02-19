Криминалист Вехов назвал причину роста числа краж в киберсфере

Кибермошенники похитили почти 6,5 млрд рублей в 2019 году с банковских карт россиян. Сумма этих потерь будет только увеличиваться за счет использования гражданами большого количества банковских продуктов, уверен эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

По информации Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ, только 15% украденных средств — 1 млрд рублей — было возвращено владельцам банковских счетов.

В статистике организации указано, что 69% краж совершались при помощи методов социальной инженерии, т. е. без согласия клиентов. Мошенники в этом случае злоупотребляли доверием клиентов банка. При этом год назад цифра таких операций в процентном соотношении доходила до 97%.

Авторы отчета не раскрыли данные о том, на какие способы кражи денег приходятся остальные 30%. В документе они обозначены как «иные способы».

Отмечается, что наименьший ущерб россиянам нанесло мошенничество при использовании банкоматов или терминалов — примерно 500 млн рублей. Сумма в размере 3 млрд рублей была украдена через различные интернет-ресурсы.

Ученый-криминалист Виталий Вехов пояснил, что Центральный банк Российской Федерации продолжает усиливать контроль по предотвращению преступлений в киберсфере с помощью ФинЦЕРТ. По его словам, соотношение по способам совершения преступлений изменилось благодаря его работе.

«Именно за счет начала функционирования и продолжения развития этого центра удалось снизить долю этой социальной инженерии, — отметил Вехов в интервью Федеральному агентству новостей. — Он выполняет комплексную работу: не только информирует население через коммерческие банки о новых способах, которые начали использовать преступники, но также по своим закрытым каналам рассылает методические рекомендации для служб банковской безопасности. Это необходимо сделать для того, чтобы предотвратить дальнейшее совершение преступлений конкретным способом».

При этом меры ЦБ направлены на снижение объема электронных краж, но полностью ущерб от действий кибепреступников никто и никогда предотвратить не сможет, заявляет эксперт.

«Я прогнозирую увеличение объема потерь от действующих способов и тех, которые преступники придумают по мере развития банковских технологий. Это происходит, не исходя из опасности самого способа совершения преступления, а потому что на руках у населения постоянно возрастает количество и объем банковских продуктов. За счет этого фактически снижается процесс потери в общей доле оборота этих продуктов и трафика финансовых операций. Чем больше платежей будет совершаться, тем больше объема денежной массы будет находиться в траффике», — рассказал Вехов.

Ранее в ЦБ сообщили об использовании киберпреступниками методов социальной инженерии, которая заняла значительную долю среди хищений со счетов клиентов российских банков в 2019 году. По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, число участников информационного обмена о киберугрозах составляет 826 организаций. Это позволило Центробанку лучше выявлять операции, совершенные без согласия клиента.