Тикка рассказала о «страстной любви» ингерманландских финнов к России

Санкт-Петербург, 19 февраля. Судьба ингерманландских финнов была более чем тяжелой, сейчас они проживают в России и служат неким мостом между культурами. Об этом рассказала глава регионального отделения общества Inkerin Liitto Елена Тикка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в среду прошла конференция под названием «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией». Тикка на ней напомнила, что ингерманландские финны пережили трудные времена, репрессии и только в 80-х годах прошлого века смогли вернуться из ссылок и восстановить церкви в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Наши предки сохраняли финскую культуру, речь, нашим потомкам мало что осталось. Мы всю жизнь проживаем в РФ, любим и Россию, и Финляндию страстно, стоим таким мостом между культурами», — поделилась Тикка.

Ингерманландские финны, по ее словам, активно проводят различные тематические встречи, устраивают фестивали.

«Праздник Юханнус — мы хотим ездить в Финляндию, чтобы там могли поделиться знаниями о культуре и передать нам какие-то навыки. Финны хотят проникнуться той жизнью, которой жили их предки», — добавила спикер.

Тикка уточнила, что многие представители народа в свое время уехали в Европу и остались там жить.

«Мы (Inkerin Liitto. — Прим. ФАН) себя позиционируем как организация, которая налаживает мосты между Россией и Финляндией», — сказала она.

Организация сотрудничает с обществом «Финляндия — Россия». Они обмениваются опытом, вместе изучают культуру.