В ДНР обвинили Зеленского в желании зачистить Донбасс

Украинские политики из команды Зеленского продолжают повторять заученную мантру о том, что им нужна территория, а не люди, которые там проживают. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Заявление СНБО

Киев хочет завершить гражданскую войну без потери территории. Об этом в среду, 19 февраля, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делает все необходимое для наступления мира в Донбассе. Украинский чиновник заметил, что накануне в Киеве прошло заседание СНБО, на котором была принята стратегия национальной безопасности. В документе уточняется, что война не должна заканчиваться потерей территории.

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», — рассказал он.

Также Данилов считает, что до проведения выборов в Донбассе контроль над границей с Россией должен быть передан украинским пограничникам. Более того, он заявил, что местные жители смогут принять участие в патрулях, если они не являются «боевиками, которые убивали украинцев».

Зачистить или отгородиться

Как отметил Александр Куренков, команда Владимира Зеленского желает либо зачистить Донбасс, либо отгородиться от него. Украинские политики из команды Зеленского продолжают повторять заученную мантру о том, что им нужна территория, а не люди, которые там проживают.

«Заявление главы СНБО Данилова вновь подтверждает не только план депортации народа Донбасса, но и в очередной раз доказывает, что украинский чиновник не читал Минских соглашений и не собирается их выполнять. Несмотря на то, что по итогам встречи «нормандской четверки» было еще раз сказано, что альтернативы Минским соглашениям нет, была имплементирована «формула Штайнмайера» и итоговые документы были подписаны президентом Украины, Зеленский и его команда продолжают делать заявления, которые противоречат достигнутым договоренностям», — пояснил Александр Куренков.

Депутат Нарсовета ДНР заметил, что глава СНБО в ходе своего выступления упомянул, что на территории Луганской Народной Республики находится его 88-летняя мать. При этом сын продолжает делать все для того, чтобы обстрелы ДНР и ЛНР продолжались, чтобы в Донбассе вооруженный конфликт не прекращался, категорично добавил Александр Куренков.

«Очень печально, что Данилов имеет наглость упоминать об этом факте в официальных интервью. Видимо, совесть у него попросту отсутствует. Кроме того, украинский чиновник упомянул, что в случае, если Украине не удастся взять под контроль границу Донбасса с Российской Федерацией, есть альтернативный план отгородиться от ДНР и ЛНР стеной. Видимо, лавры Яценюка — архитектора стены на границе Украины и России — не дают Данилову покоя. В целом риторика команды Зеленского говорит о том, что выполнять Минские соглашения они не собираются», — заключил Александр Куренков.

Во вторник, 18 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский созвал заседание СНБО в связи с обострением ситуации на территории Донбасса. По заявлению Киева, подразделения ЛНР якобы начали наступление, чтобы захватить «серую зону». Однако Народная милиция ЛНР эти обвинения опровергает. Обострение произошло из-за украинских диверсантов, которые попытались проникнуть на территорию ЛНР, однако подорвались на мине. Чтобы эвакуировать своих бойцов, украинские силовики устроили артобстрел, нанеся удар по населенным пунктам республики.