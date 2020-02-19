В профильный комитет ГД поступило 262 поправки к проекту об изменении конституции

Москва, 19 февраля. К законопроекту об изменении конституции поступило 262 поправки. Об этом журналистам сообщил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас на сегодняшний депуьтиннь поступило 262 официальные поправки», — сказал Крашенинников.

Он также уточнил, что количество поправок к рассматриваемым сегодня шестой и четвертым главам — 67.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок к конституции в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Глава государства поручил провести голосование граждан по всему пакету предлагаемых изменений. Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

Проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.