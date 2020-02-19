Сотрудничество России и Финляндии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Сотрудничество Северо-Западного региона России с Финляндией обсудили сегодня эксперты на конференции в Медиагруппе «Патриот». Туристический поток растет ежегодно, причем в обоих направлениях. Об этом сообщила заместитель генерального директора Городского туристко-информационного бюро Санкт-Петербурга Анна Невинская. Так за прошлый год в Северной столице побывало больше полумиллиона финнов. Они охотно ходят на театральные премьеры, посещают музеи Петербурга, а еще путешествуют по Ленинградской области.

«Мы разрабатываем различные маршруты, которые связаны с нашей историей. То, что они любят посещать Санкт-Петербург, понятно. Они также любят страницы своей истории, они приезжают, смотрят, где раньше жили их родственники, предки, смотрят какие-то страницы истории. У них часто бывают фотографии, они сверяют то место, как оно сейчас выглядит, и как раньше выглядело, дома какие-то, бывает, находят старые», — отмечает заместитель гендиректора «Городского туристко-информационного бюро».

Благоприятно повлияло на туризм и введение электронных виз. Интерес к соседям растет и со стороны россиян. Хотя, как считает руководитель клуба «Финский Петербург» Айна Яккола, жители Северной столицы все равно достаточно мало знают о финнах. Она уверенна, что сотрудничество между странами и культурный интерес друг другу будут расширяться.