Клинцевич защитил российских полицейских от обвинений в «жестокости» на митингах



Москва, 19 февраля. Российское законодательство гораздо лояльнее чем во многих европейских странах, но при этом позволяет не допускать разгула провокаторов и длительных массовых беспорядков, заявил член международного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Напомним, 17 февраля протестующие против новой пенсионной реформы во Франции пытались прорваться к зданию Национального собрания накануне рассмотрения законопроекта. Французская полиция преградила им путь, но ее сил явно недостаточно, чтобы противостоять митингующим. Из-за их выступлений оказалась подорвана работа общественного транспорта в Париже.

Клинцевич напомнил о событиях в Москве летом минувшего года, когда организаторы запрещенных акций в центре столицы поставили под угрозу безопасность жителей и гостей города, а нанятые ими провокаторы пытались перекрывать улицы, мешали работе метро и наземки. Но российские полицейские смогли не допустить развития такого сценария как во Франции.

«Наше законодательство надежно обеспечивает соблюдение порядка и безопасности, а деятельность МВД и Росгвардии показывает, что необходимости усиления законодательства по ужесточению нет», — подчеркнул он.

Отдельно он обратил внимание на то, что для организаторов таких сходок четко определена ответственность, и она довольно серьезная. Несмотря на это, по мнению сенатора, российские правоохранители даже на 50% не используют свои возможности, чтобы жестко наказывать провокаторов, хотя все возможности для этого у них есть. Именно поэтому, как подчеркнул он, обвинения в адрес российских полицейских, совершенно необоснованны и несправедливы.

Клинцевич добавил, что если в случае с наказанием организаторов подобных запрещенных акций все понятно, то в случае с теми, кто специально пытается провоцировать стражей порядка — нет.